Rikollisuus lisääntynyt Juvalla

Itä-Suomen poliisilaitoksen tammi-kesäkuun 2016 ajalta kootun tilastotiedotteen mukaan rikosten määrä on laskussa. Pääsääntöisesti kaikilla muilla osa-alueilla rikoskehitys on ollut laskujohdanteista, lukuun ottamatta petosrikoksia, joissa kasvua on ollut noin 31 prosenttia.

Lukumäärällisesti se tarkoittaa 400 petosrikosta enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Trendiä selittää suurelta osin ”petostelun” siirtyminen nettimaailmaan. Tehdyistä rikoksista myös asuntomurtojen osuus on vastaavasti lisääntynyt.

Otannan ajankohtana Itä-Suomen poliisin tietoon tuli kaikkiaan 36 558 rikosta. Tämä on 1,035 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuotena. Lukumääräisesti tämä tarkoittaa 1 264 rikoksen vähennystä viime vuoden vastaavaan vuodenaikaan.

Yleisesti poliisin rikoslakirikosten selvitystaso laski hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Tutkinta-ajan piteneminen näyttää olevan valtakunnallinen trendi. Nyt liikutaan siis noin neljän kuukauden keskiarvossa.

Itä-Suomen yleisestä linjasta poiketen rikollisuus on lisääntynyt tänä vuonna Juvalla tammi- ja kesäkuun välisenä aikana. Tilastollinen piikki rikosten kokonaismäärässä johtuu runsaasti lisääntyneistä liikennerikkomuksista.

Vuonna 2014 Juvalla todettiin 1 493 liikennerikkomustapausta ja vuonna 2015 tapausten lukumäärä oli jo 2 721, joista 244 tapausta sattui tammi- ja kesäkuun välisenä aikana. Vastaava lukema kuluvan vuoden tammi- ja kesäkuun otantajaksolta on jo huimat 1 090 tapausta.

Tänä vuonna tapauksia on ollut jo siis 846 kappaletta enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Prosenteissa liikennerikkomusten määrä on siis kasvanut kaikkiaan 346,72 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Itä-Suomen poliisilaitoksen liikennepoliisisektorin ylikomisario Petri Pahkin:n mukaan kyseessä on valvonnan automatisaation lisääntymisestä ja painopisteen muuttamisesta johtuva tilastollinen piikki.

– Automaattivalvonta selittää hieman sitä, mutta suurin nousu näihin rikkomuksiin on lisääntynyt perinteisen valvonnan määrä kyseisellä alueella. Automaattivalvonnan tuotos on lisääntynyt vuoden takaiseen verrattuna lähes kolminkertaiseksi, mutta suurin osa kuvista on ollut ns. huomautustason juttuja eli hyvin lieviä ylityksiä.

Valvonnan painotusta olemme myös joutuneet tai saaneet muuttaa, kun valtatie viittä on parannettu etelän suuntaan. Nyt voimme enemmän suunnata Mikkelin pohjoispuolelle, joka tällä hetkellä on edelleen koettu liikenteellisesti ongelmalliseksi sen onnettomuusriskin vuoksi.

Lue lisää 4.8. Juvan Lehdestä