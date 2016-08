Yläaste sinnittelee väistötiloissa

Opetusta lukiosiivessä, Sampolassa ja kunnanvirastossa.

Lähes kaikki yläasteen matalan osan luokat ovat tyhjillään, eivätkä oppilaat palaa niihin ennen kuin sisäilmaongelmat on täysin ratkaistu. Väistötilat ovat pääasiassa lukiosiivessä. Kunnanvirastossa on kaksi opetustilaa ja Sampolassa yksi.

– Vaihtoehtoina oli lopulta joko siirtyminen ammattikoulun tiloihin tai tilojen etsiminen muista kunnan kiinteistöistä. Kahdessa paikassa opettaminen ja edestakainen kulkeminen ei olisi ollut käytännöllistä, rehtori Kari Leskinen sanoo.

Sivistyslautakunta päätyi ensin viipalekoulun kannalle, mutta kunnanhallitus määräsi kustannussyistä etsimään tilat kunnan nykyisistä kiinteistöistä. Valmisteluihin jäi niukasti aikaa.

– Viitos- ja kuutosluokat siirtyvät Kukkokoululle, joten yläasteen käyttöön vapautuu kuusi luokkaa ja kaksi erityisluokkaa. Kunnanviraston alakahvioon tehtiin tekstiiliopetusluokka.

Matalassa osassa musiikkiluokka on edelleen käytössä, sillä siellä ei ole ollut sisäilmaongelmia. Myös atk-luokkaa käytetään jonkin verran.

– Siirrymme kotiluokkajärjestelmään, eli oppilailla on omat luokat, ja opettajat kiertävät. Luokkien koot eivät ole suurentuneet, kahdeksansia luokkia on edelleen neljä, vaikka kolmeen supistamistakin ehdotettiin.

Kemian ja fysiikan opetusta varten ei ole asianmukaista tilaa, joten oppilaat eivät pääse tekemään käytännön harjoitustöitä. Niinpä opetus on teoriapainotteista, ja havainnollistaminen jää audiovisuaalisten laitteiden varaan.

