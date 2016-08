Juvan ensimmäinen karhu nurin tiistaina

Ei tiennyt karhu, miten kohtalokasta oli mennä kaurapeltoon Maivalassa tiistaiaamuna. Se sai jalat alleen kun Ari Hämäläisen Härmä alkoi häiritä.

Pian tieto levisi, ja metsästäjät kokoontuivat Erähovin pihalle puoli kahdeksan aikaan aamulla. Passiketjua alettiin vetää, ja Tuomo Kaiholan Pirretär liittyi takaa-ajoon.

Karhu livahti passiketjun läpi, mutta Jari Nykänen siirtyi ripeästi seuraavaan paikkaan. Karhu tuli ampumaetäisyydelle ja menetti henkensä Teivaantien varrella.

Metsästyksen ylijohtaja Eero Penttinen kertoi, että naaraskarhu painoi 175 kiloa. Se nyljettiin Etelä-Juvan Erämiesten metsästysmajalla. Jahtiin osallistui 35 metsästäjää.

– Jahdin aloituspäivänä lauantaina oli havaintoja, mutta vasta sunnuntaina koira pääsi haukkumaetäisyydelle. Mikkelissä ja Rantasalmella karhu on ollut haukussa, vaan ei ole tullut tarpeeksi lähelle.

– Lämmin keli ei ole paras mahdollinen. Se uuvuttaa niin miehet kuin koiratkin. Karhujen löytäminen on hankalaa, Penttinen sanoi.

Karhuista on niin paljon havaintoja, että lupakiintiö täyttynee nopeasti. Juvan, Joroisten, Rantasalmen ja Mikkelin laitaosan alueella on tänä vuonna kolme lupaa. Viime vuonna oli vain kaksi.