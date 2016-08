Ura alkoi kesätöistä Juvan Osuuspankissa

Mikko Antikainen haki kesätöitä Juvan Osuuspankista vuonna 2003 ja joutui haastattelussa keskelle remonttia kokoushuoneeseen. Tiistaina hän istui samalla paikalla Suur-Savon Osuuspankin hallintojohtajana.

Työkokemusta kertyi myöhemmin Juvalla yritysten maksuliikenne- ja rahoitusneuvojana runsaat puolitoista vuotta, kunnes tuli muutto Lahteen Päijät-Hämeen Osuuspankkiin vuonna 2007.

– Puolet työntekijöistä on ennestään tuttuja, Antikainen havaitsi tutustumiskäynnillään, joka kuului uuden hallintojohtajan konttorikierrokseen.

Mitä hallintojohtaja oikein tekee?

– Vastaan mm. pankin taloudesta, henkilöstöstä ja kiinteistöistä toimin samalla toimitusjohtajan varahenkilönä.

Monella paikkakunnalla murehditaan pankkipalveluiden karsimista. Etenkin iäkkäille ihmisille aiheutuu vaikeuksia.

– Pankkipalvelut eivät heikkene, mutta painopiste muuttuu asiantuntijapalveluihin. Valtaosa asiakkaista hoitaa rutiinit sähköisesti, ja astuvat pankin ovesta vasta kun tarvitsevat ”syväosaamista”, Antikainen sanoi.

– Sitten on asiakkaita, jotka tarvitsevat kassapalveluita, joita on edelleen saatavilla joka päivä. Meidän pitää pystyä täyttämään molempien asiakasryhmien toiveet, mikä on vaativa tehtävä.

Suur-Savon Osuuspankissa on noin 220 työntekijää 11 toimipisteessä. Se on ainakin varmaa, että työn luonne muuttuu, kun asiantuntijatiedon tarve lisääntyy. Aika näyttää, miten paljon pankkiala tarvitsee tekijöitä.

