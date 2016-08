Miksi teini ei soita?

Yhden operaattorin tekemässä Koululaistutkimuksessa selvitettiin 13–16-vuotiaiden älypuhelimen käyttöä. Kyselyyn vastasi yli tuhat vanhempaa tai lapsen huoltajaa

Kaikkein suosituin älypuhelimen sovellus teini-ikäisillä on kyselytutkimuksen perusteella viestipalvelu WhatsApp, jota käyttää päivittäin peräti 94 % teini-ikäisistä. Youtube-videoita katsoo älypuhelimen sovelluksella päivittäin enemmän kuin neljä viidestä. Instagramia käyttää päivittäin yli puolet 13–16-vuotiaista, ja suosittu on myös uudempi Snapchat, jota käyttää kyselyn perusteella päivittäin jo lähes puolet teineistä. Koko väestön ykkössuosikki Facebook on teini-ikäisten käyttötiheydessä vasta näiden takana (39 % päivittäisiä käyttäjiä).

Älypuhelin on vanhempien arvion mukaan jatkuvasti päällä 62 prosentilla 13–16-vuotiaista teineistä, myös koulutuntien aikana. Alle 12-vuotiaiden kohdalla näin on vain 17 prosentilla lapsista. Lähes puolet lasten vanhemmista uskoo, että heidän oma esimerkkinsä ohjaa lasta puhelimen käytössä.

Sosiaalisen median palveluiden ikärajoihin monet vanhemmat suhtautuvat väljästi. Esimerkiksi WhatsApp-viestipalvelun virallinen ikäraja on 16 vuotta, mutta sitä käyttää vanhempien vastausten mukaan valtaosa lapsista. Instagramin ikäraja on 13 vuotta, mutta senkin käyttäjiä on hyvin runsaasti jo alle 12-vuotiaissa lapsissa.

Yksi keskeisimmistä puhelimen käyttötarkoituksista kaiken ikäisille lapsille on yhteydenpito perheen kesken. Alle 12-vuotiaiden vanhemmat uskovat lapsensa käyttävän puhelintaan eniten juuri tähän tarkoitukseen. Teini-ikäisten keskuudessa yhteydenpito kavereihin sekä pikaviestien lähettäminen nousevat käyttöuseudessa perheen sisäisen yhteydenpidon edelle, mutta heistäkin yli 90 % on päivittäin yhteydessä perheenjäseniinsä puhelimen eri viestintämahdollisuuksia käyttäen.

Sosiaalisen median sovellusten käyttö kasvaa hyvin nopeasti lapsen iän myötä. Esimerkiksi Instagramia käyttää päivittäin vain kahdeksan prosenttia 8–9-vuotiaista, 10–11-vuotiailla päivittäisten käyttäjien osuus on 30 % ja 14–16-vuotiaista heitä on jo yli puolet.

Tänä vuonna 14–16 vuotta täyttävistä nuorista vain kaksi kolmasosaa käyttää vanhempien arvion mukaan puhelinta päivittäin puhumiseen. Puhumisen on pitkälti korvannut pikaviestien ja kuva- tai videoviestien lähettäminen. Nettisurffaamista puhelimellaan harrastaa päivittäin yhdeksän kymmenestä teinistä.

15–74-vuotiaiden some-käyttöä selvittäneestä some-barometrin mukaan esimerkiksi Instagramia käyttää päivittäin vain 14 % yli 15-vuotiaista ja Snapchatia vaivaiset 6 %. Aikuisten some-käytössä korostuu Facebook, jota 58 % heistä käyttää useammin kuin kerran päivässä.