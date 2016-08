Ei mennyt aivan nappiin

Runsaan kolme viikkoa kestäneet Rion olympialaiset päättyivät toissa viikolla suomalaisten kannalta heikosti. Vaikka suomalaisten mitalijahti ei aivan nappiin mennyt, tarjosivat mediat, erityisesti televisio meille hyvää urheiluviihdettä koko rahan edestä.

Kansalaiset saivat vastiketta maksamalleen yleverolle. Pian alkavissa paraolympialaisista suomalaisilla on odotettavissa parempaa menestystä – tavoitekin on selvä – vähintään kuusi mitalia.

Kisojen jälkeen ovat urheilupomot tarjoilleet erilaisia selityksiä Suomen kaikkien aikojen huonoimmalle kisamenestykselle. On sanottu huippu-urheilun potevan rahapulaa, mikä ei kuulosta uskottavalta.

Tutkija Mikko Salasuon mukaan valtion budjetissa huippu-urheilun rahoitus on kasvanut 174 prosenttia vuosina 2004–2013. Asiantuntijat ovat laskeneet valtion rahaa käytetyn urheilun tukemiseen yli 30 miljoonaa euroa toissa vuonna. Se on paljon rahaa.

Mistä kautta rahat on jaettu ja keille, on mainitun tutkijan mukaan epäselvää. Kuinka tämä on mahdollista tämän päivän Suomessa?

Oma tarinansa on vertailu muiden pohjoismaiden valmennusmenetelmiin, tuloksiin ja rahankäyttöön, joista urheilupomot hakevat ontuvia selityksiä. Mikä mättää suomalaisessa huippu-urheilussa?

Tämä on selvitettävä perusteellisesti, jotta samoja virheitä ei toisteta matkalla Tokioon. Pitää olla muitakin tavoitteita kuin hyvä fiilis. Muuten, kumpi vaihto on helpompi – vaihtaa urheilijoita vai pomoja?

Rion olympiamiljardikarnevaalit maksoivat noin 11 miljardia euroa. Olympialaiset toteuttanut Brasilia ei ollut sama maa, jolle olympialaiset myönnettiin vuonna 2009.

Kun Brasilia sai kisat, maan talous oli nousukiidossa ja olympialaisten piti osoittaa, että maa voi hyvin ja kuuluu jopa suurvaltojen joukkoon. Toisin kävi – ei mennyt nappiin. Nyt maa on syvässä taantumassa, poliittisesti ja taloudellisesti rehottaa korruptio, maan presidentti on pantu jäähylle ja kansalaisten keskuudessa kytee tyytymättömyys.

Mitä jää Brasilialle käteen kisoista? Suuret laskut, isot upeat kisapaikat ja stadionit, jotka pitää hoitaa jollakin tavalla jatkossa. Herää kysymys, kuinka paljon olympialaisiin käytetyillä rahoilla olisi voitu parantaa köyhän kansan elinolosuhteita. Toki jää positiivistakin jälkeä uusissa infrastruktuuri- ja joukkoliikennejärjestelyissä, julkisten paikkojen siisteydessä sekä maakuvassa.

Huippu-urheilussa doping ja korruptio ovat tutut keskustelunaiheet – niin nytkin Riossa. Uskonpa monen urheilijan sijoituksen paranevan kun näytteet on tutkittu.

Jo ennen kisoja käytiin kova polemiikki venäläisten urheilijoiden osallistumisoikeudesta Rioon, kun saatiin selville maan dopingjärjestelmä. Vastaiskuun valjastettiin oikein toveri Putin, joka nopeasti venäläiseen tapaan käänsi asian poliittiseksi ajojahdiksi ja muiden syyksi.

Alkoi valituskierre ja lopulta kansainvälinen olympiakomitea sysäsi päätösvallan kansainvälisille lajiliitoille, joista osa taipui ja niinpä venäläisiä pääsi kisoihin – jopa menestyen. Venäjän paraolympiajoukkue sen sijaan hyllytettiin.

Lisäksi muutama olympiapomo taitaa istua Riossa häkissä vieläkin lippukorruptiosta syytettynä. Eivät nämäkään menneet aivan nappiin, vaikka nappeja on ilmiselvästi käytetty.

Kirjoittaja on juvalainen vapaa-ajan asukas, joka oli kisapaikalla viikon ajan.