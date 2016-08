Paikallinen yrittäjä voi voittaa tarjouskilpailuja – Taavitsainen muistuttaa päättäjiä aluetalouden näkökulmasta

Kansanedustaja Satu Taavitsainen (sd.) nuuhkaisi puusepäntehtaan sisäilmaa. Siinä oli tuttu tuoksu sahalta, jolla hän taaplasi lautoja ensimmäisessä kesätyöpaikassa.

Taavitsainen vieraili Sisuwood Oy:n tehtaalla tiistaina ja kuunteli tarkalla korvalla toimitusjohtaja Juha Kontion kokemuksia yrittäjän arjesta. Yritys on erikoispuusepän kalusteiden valmistaja. Niitä löytyy mm. päiväkodeista, kouluista ja hoivakodeista.

Kontio ja Taavitsainen olivat heti samaa mieltä aluetalouden näkökulmasta. Kuntien hankintoja säätelee hankintalaki, joka vaatii kilpailutusta tietyn summan ylittäviin hankintoihin ja urakoihin. Ne pitäisi saada jäämään talousalueelle, mikä toisi verotuloja ja työllistäisi ihmisiä.

– Mikkelissä isot hankinnat käsitellään luottamuselimessä ennen tarjousten pyytämistä. Ehtoihin on mahdollista vaikuttaa. Esimerkiksi vaatimus työehtosopimuksen mukaisten palkkojen maksamisesta ja sopimussakon määritteleminen pudottaa tarjoajia pois pelistä. Taavitsainen sanoi.

Kontion mielestä nykyinen pisteytysjärjestelmä kaipaisi remonttia. Tarjouksen pyytäjän kädet on liiaksi sidottu, paikallinen yritys joutuu kamppailemaan ulkomaisten yritysten kanssa.

– Pitäisi ottaa huomioon myös energiankulutus ja ympäristötekijät, jos tavara rahdataan tuhansien kilometrien takaa.

