Rakennuskatsastus

Alta päin tuulettuva alapohja, hirsiseinät ja leveät räystäät. Kyllä ennen osattiin rakentaa taloja. Mihin se taito oikein katosi?

Ettei vain kiire ja voiton maksimointi olisi syynä siihen, että rakennusten kanssa tulee ongelmia: nenä vuotaa, silmiä kirvelee ja henkeä ahdistaa.

Kyllä hirsitalossakin voi olla kosteusvaurioita. Missä vesi, siellä pulma. Ennen ei ollut, kun sauna oli erillinen rakennus ja huussi pihanperällä. Vesi kannettiin sisään ja ulos.

Ei rakentamisen pitäisi olla vaikeaa, jos tuntee fysiikan lait. Kosteus ei saa jäädä rakenteisiin eikä pohjaan. Onhan se tiedetty iät ja ajat, mutta toteutus ei ole onnistunut.

Hosumalla tulee sutta: nykyaikana pitäisi saada kaikki valmiiksi kiireesti ja edullisesti. Vastuuntunto ja ammattitaito jäävät joskus jalkoihin.

Olisiko julkisessa rakentamisessa parempi siirtyä malliin, että yritys rakentaa ja ylläpitää tilat, jotka vuokrataan kunnalle. Silloin ylläpitäjä on vastuussa ja pitää varmasti huolen siitä, että paikat ovat kunnossa.

Kun julkisella puolella kiinteistöistä huolehtiminen on paljolti ulkoistettu, ei välttämättä ole samanlaista sitoutumista. Korjataan silloin kun on tarvis, kunnossapitokorjauksista voi lykätä.

Vaikka kuntotutkimuksia tehdään, jokainen rakennus pitäisi tarkastaa vuosittain samalla tavalla kuin auto katsastetaan. Erityisesti käyttäjien huomiot on otettava vakavasti.