Parasta Partalasta -syysmarkkinat sunnuntaina

Parasta Partalasta -syysmarkkinat järjestetään sunnuntaina, 11.9. klo 10–14 Juvan Partalan alueella. Ennen vanhaan syyskuun alku oli perinteisesti juurikasvien noston ja viimeisten elonkorjuutöiden aikaa. Myös Savossa tunnetut palvelusväen pestuumarkkinat eli “Juvan pestuut” pidettiin näihin aikoihin syyskuun toisena sunnuntaina tai Syys-Ristin päivänä 14.9.

Syysmarkkinat osuvat aikaan, jolloin satokauden tuotteita on runsaasti tarjolla. Tyypillinen ruoka oli ennen uutisviljasta keitetty ja voisilmän kanssa nautittu puuro. Sitäkin on saatavilla, kun vanhaa perinnettä herätellään eloon uudella tavalla.

Muun muassa Hiismäen tila, Sappion luomutila, Marjatila Teittinen ja Juvan hapankaali myyvät tuotteitaan. Myös käsitöitä, koruja ja paikallisten lampureiden tuotteita on myynnissä. Partalan Kuninkaankartanon pöydässä on uutispuuroa ja lounaaksi lähiruokaa.

Muutakin ohjelmaa on: akustista musiikkia, tryffeleiden etsintää ja hevoskärrykyydityksestä. Muutamia myyntipaikkojaon vielä jäljellä. Niitä voi kysellä Partalan Kuninkaankartanosta.