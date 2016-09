Joutsenlippu vai hintalappu?

Mitä se lähiruoka on? Ainakin sitä, mitä löytyy jääkaapista. Katsokaapa ihan kokeeksi, mistä jääkaapin sisältö on peräisin eli kuka on valmistaja.

Suomalaisen Työn Liiton kyselyn mukaan lähiruoka on alle 50 kilometrin säteellä tuotettu. Puolet oli sitä mieltä, että etäisyys voi olla satakin kilometriä.

Kun jalostuslaitokset sijaitsevat kaukana, raaka-aine ja valmis tuote saavat kyytiä satoja kilometrejä. Paikalliset raaka-aineet hukkuvat suureen massaan.

Osa tuotteista, kuten leipomotuotteet, jauhot, kasvikset, juurekset ym. voi saada kotikulmilta. Sitten on tuotteita, joita Suomesta ei saa, mutta niitä ei tarvitse välttämättä ostaa, kun suosii sesonkituotteita.

Hinta ja kotimaisuus ovat usein vaa’alla ostopäätöstä tehdessä. Halpuus houkuttelee, ja kukkarosta on paljolti kiinni, seuraako joutsenlippua vai hintalappua.

Sitäkin voi miettiä, mitä vaikutuksia ja hyötyjä ostoksella on. Kotimainen valinta tukee työllisyyttä, alueen elinvoimaa, ympäristöä ja takaa puhtauden ja terveellisyyden. Suurkeittiöissä kotimaisten raaka-aineiden suosiminen ei ole välttämättä itsestäänselvyys. Hankintalaki onneksi muuttuu, ja pienemmätkin tuottajat ja jalostajat pääsevät mukaan. Jos hankinnat kilpailutetaan isoissa erissä, pienillä ei ole mitään mahdollisuutta.

Ravintolat voisivat kirkastaa mainettaan kotimaisen raaka-aineen käyttämisellä. Sellaisen kyltin toivoisi ravintolassa näkevän, että ”meillä käytetään kotimaisia raaka-aineita”.

Harva asiakas viitsii kysyä, mistä liha tai kala on peräisin. Jos ravintola ei pysty aina takaamaan kotimaisuutta, voisi ainakin ruokalajien yhteydessä olla merkintä kotimaisuudessa.

Ruokaketjun läpinäkyvyys pitäisi saada entistä paremmin kuluttajien tietoon. Alkutuottajan osuus on pieni kokonaishinnassa. Raaka-aineen tuottaminen maksaa ja saakin maksaa.