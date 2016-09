Tontti rakennuskuntoon

Uuden K-marketin tontilla valtatie 14:n varressa on jo maan pinta revitty auki ja täysi työn touhu päällä, mutta varsinaisen kaupparakennuksen töiden aloitusta ei ole vielä käynnistetty.

Tällä hetkellä Juvan kunta hoitaa Keskon ja kunnan väliseen sopimukseen liittyviä velvoitteitaan: siistii tonttia ja siirtää kunnallistekniikkaa toisaalle uuden rakennuksen alta.

Keskon Itä-Suomen aluejohtajan Jari Kuosmasen mukaan uuden K-marketin rakentamista on kuitenkin edistetty aktiivisesti ja työt oletettavasti käynnistyvät kuluvan syyskauden nimissä.

– Joitain ehtoja vielä täydennetään. Lopullisia sopimuksia ei ole vielä allekirjoitettu, joten aloituksen ajankohta on vielä avoinna. Tavoitteena on, että uusi market aukeaa ensi kesänä, Kuosmanen kertoo.

Lue lisää 8.9. Juvan lehdestä.