Mikä tekee kesän?

Tapasin kesälomalla lapsuudenystäväni. Vaihdoimme kuulumisia kahvikupin äärellä keskustellen kesästä. Ja siitä, miten se taas hujahti ohi.

Ystävättärestäni tuntui, ettei hän ollut ehtinyt tekemään taaskaan niitä asioita, mitä kesällä kuuluu tehdä.

Pohdimme yhdessä, mitä ovat nämä tapahtumat ja tekemiset, joista kesä muodostuu. Mitä pitää tehdä, jotta voi sanoa viettäneensä onnistuneen kesän?

Minulle museoiden avaaminen on lähtölaukaus kesään. Alkuhapuilujen jälkeen (Pattoin päätalo on rakennettu 1873 ja Albin Valkonen on ostanut Partalan 1890, ei toisin päin) pääsin taas opastusrytmiin kiinni ja museoiden arki alkoi rullata.

Tänä kesänä sekä Partalan museoalueella että Pattoin perintötalolla kävi viime kesiä enemmän yleisöä, tästä suuri kiitos kaikille kävijöille!

Seuraavaksi kesäni ”to do” – listalla on Gottlund-viikko. Kesä ei tule, ellei kuule runoja tai pääse vierailemaan viljamakasiinilla tai Ukkolan Kellarigalleriassa. Kesänäyttelyt ovat ehdoton osa kesää ja niistä on päästy nauttimaan lisäksi Hildurissa, Liiterigalleriassa ja Vanhassa Kilkkilässä.

Kesällä on käytävä festareilla sekä kesämarkkinatapahtumissa. Ensin hieman harmitti, etten ehtinyt Kesäkarkeloihin syömään muurinpohjalettuja, mutta onneksi kesää ei tarvinnut ilman letunpaistoa viettää.

Markkinoilta mukaan lähtee säkkikaupalla lähiruokatuotteita ja pakollinen metrilakupussi, festareilla taas nautitaan yöhön saakka tasokkaasta artistikattauksesta.

Teatterit ovat olennainen osa kesää ja Juvalla olemme onnellisessa asemassa, ettei teatteritarjonnasta ole puutetta. Tämän kesän ohjelmisto ei varmasti jättänyt ketään kylmäksi. Itse koin teattereissa eri elämysten kirjon: jännitin näyttelijöiden puolesta, nauroin vedet silmissä ja teatteriesityksen jälkeen pysähdyin miettimään näytöksen teemoja.

Pidän kesäteatterimaisesta tavasta käsitellä vaikeitakin asioita. Esityksen aikana pintaa sipaistaan karrikoidusti, huumorin sekä häkellyksen kautta ja joskus jopa niin överisti, että meinaa suututtaa. Eihän kukaan voi olla tuota mieltä, tai ainakaan sanoa sitä ääneen! Mutta siinäpä se pointti piileekin.

Ystävättäreni havahdutti minut lopulta pitkähköstä itsepuhelusta takaisin nykyhetkeen. Niin, koostuuhan se kesä myös jäätelön syönnistä, mattojen pesusta ja mäntysuovan tuoksusta sekä järvessä uimisesta. Kesällä pitää yrittää epätoivoisesti saada rusketusta, mökkeillä ja raapia sieltä saatuja itikanpuremia, viettää yhteistä saunailtaa ystävien luona ja ajaa nurmikkoa (vaikka en olisi pahoillani, jos se jäisi kokonaan kesälistastani pois).

Kesällä pitää herkutella, grillata perheen kanssa, syödä makkaraa ja tuoreita mansikoita niin paljon, että syksyllä pelkkä ajatuskin etoo. Pitää lukea vähintäänkin yksi kirja, kun on muka aikaa, nauttia ”kun luonto antaa kaikkein kauneintaan” ja viettää aikaa tekemättä mitään.

Pohdimme tekemäämme listaa ja tulimme siihen tulokseen, että suorittajalle tässä on taas koko kesä täynnä paineita. Siksi onkin ehkä ihan hyvä, että syksy alkaa ja pääsemme takaisin arkeen rentoutumaan ja palautumaan kesästä.

Kirjoittaja työskentelee Juvan kunnassa kulttuuriohjaajana.