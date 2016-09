Luonterin Kippareille neuvoteltu uusi sopimus Pekansaareen

Juvan kunta on neuvotellut Luonterin Kipparit ry:n kanssa vuokrasopimusluonnoksen Pekansaaren alueesta. Sopimuksella korvataan vuona 2007 solmittu vuokrasopimus, ja sen ehdot ovat pääosin ennallaan.

Vuokra-aika jatkuu vuodesta 2028 vuoteen 2047. Vuotuinen maanvuokra vuokrasuhteen alkaessa on 250 euroa vuodessa. Vuokra-alueesta on jätetty pois Pekansaaren vieressä sijaitseva Pekanluoto, joka jää yleiseen virkistyskäyttöön. Vuokrattava Pekansaari on myös kaavassa merkitty virkistysalueeksi.

Vs. kunnanjohtaja Mervi Simoska esittää ensi maanantaina 19. syyskuuta kokoontuvalle kunnanhallitukselle sopimuksen hyväksymistä.