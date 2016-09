Punaisia lehtiä ja karvakuonoja

Hetki hyville asioille. Pienille ja vähän suuremmille. Seuraava lista on kerätty allekirjoittaneen arjesta.

Syksy. Kesä on kuuma ja kostea, täynnä seikkailua ja naurua. Syksy on kuitenkin virkistävän viileä, villasukkia ja kynttilän lämpöä. Syksyllä saa laittaa neuleen ja kahlata punaisissa lehdissä. Piiloutua peiton alle ja kuunnella sadetta. Syksy on ihanaa aikaa, viihdyn sen sateissakin tietäessäni lämmön odottavan sisällä. Tässä hetki sitten piti seisahtua ja jäädä hymyillen katsomaan tuulenpuuskan irrottamien lehtien liitoa, vaikka kovasti puski viileä ilma avonaisen takin sisään.

Koulun parhaudet. Meidän lukion hallitus on yksi niistä. Missään tuon kaltaisessa toiminnassa en noin toimivan porukan kanssa ole touhunnut. Kemiat kohtaavat ja hommat edistyvät vauhdilla. Kaikkeen löytyy ratkaisu ja vaikka erilaisia näkökulmia löytyy, eivät ne ole este vaan ediste. Asiat hoidetaan hyvin ja asiallisesti, mutta kuitenkin sopivan rennosti hymy huulilla.

Eräs aamu jäi myös mieleeni. Koulun oleskeluluokassa, kolmenollakolmosessa, istuessani huomasin miltei koko luokkamme ahtautuneen samaan pieneen piiriin.

Tietysti muutama puuttui, mutta oli ihana nähdä miten oppilas oppilaalta kerääntyi meidän luokkalaisia niinkin pieneen tilaan, toistensa lähelle. On kiva huomata miten kaikki meidän luokan omituiset otukset viihtyvät toistensa seurassa ja tulevat juttuun keskenään.

Karvakuonot. Oli se sitten meidän jättimme, joka työntää silkkisen harmaantuvan päänsä kainaloon, kisulimme kaikki kehrätessään tai puoliuninen mopsimme, joka tulee syliin tai vähintään vierelle läheisyyttä hakemaan.

Ihania ovat myös heppa- ja lammasvauvat, ilkiö oravat ja pelokkaat siilit. Hymyn ne saa kaikki huulille ja sydämen sulamaan.

Uskallus. Minun oma ja minusta lähtenyt voima tehdä omia päätöksiä ja olla tyytymättä tyydyttävään. Uskallus joka mahdollistaa minuuteni, sen ilmaisemisen ja toteuttamisen. Se nostaa päänsä esiin ja avaa suuni kun kulmat menee ruttuun tai jokin on hullusti.

Paras ystävä. Parasta on käpertyä toverin peiton alle ja itkeä tuhrustaa hetken aikaa, kun elämä potkii päähän. Ihana on myös iloita toisen kanssa, kertoa asioita katseen kautta ja lainata viivotinta monen pulpetin päästä.

On mukava tietää, että suoraan sanominen ei karkota, viat eivät tule tielle ja kivikkojen yli selvitään vaikka ryömimällä. Ihaninta on kuitenkin olla yhdessä yksin. Olla niin kaukana toisesta, että voi heilahtaa ja tehdä omia juttuja toista häiritsemättä, mutta niin lähellä, että pienikin kuiskaus ja valtava kurotus toisi vierelle.

Ja se kun saa haukata meetvurstileipää. Onneksi näitä riittää. Kehotan jokaista etsimään hopeareunuksia arjesta.

Katja Kervinen

Kirjoittaja on Juvan lukion opiskelija.