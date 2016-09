Reitistöt uuteen uskoon

Juvalla on käynnissä mittava ulkoilureitistöjen kunnostus- ja yhdistämishanke, jonka valmistuttua keskustaajamassa ja sen läheisyydessä on mahdollista liikkua kaikille olemassa oleville ulkoilureiteille.

Järvi-Saimaan Palveluiden Arto Tilauksen mukaan projektissa on neljä erillistä isompaa kokonaisuutta: Sampolan ja Kaarihallin alueen uuden kevyen liikenteen väylän tekeminen, samaisen alueen latupohjien parannustyöt, Sampolan reittien yhdistäminen Vehmaaseen, sekä Ylämaan reittien yhdistäminen keskustaan.

Rahaa kunnostustöihin käytetään noin 95 000 euroa.

– Se on iso satsaus luontoliikuntaan, Tilaus sanoo ja toteaa, että Juvalle muodostuu melko huikea reittikokonaisuus töiden valmistuttua.

Lue lisää tuoreimmasta Juvan lehdestä.