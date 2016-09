Yliarvostettu yksiö

Yksin asuminen muutaman kymmenen neliön kämpässä on muotia. Helsingin Sanomissa 16. huhtikuuta julkaistiin juttu Jo yli miljoona suomalaista asuu yksin: ”Elämä on näin muotoutunut, vaikea tähän olisi ketään ottaa”.

Jutussa kerrotaan, että jo noin joka viides suomalaisista asuu yksin. Jutussa olevien tilastojen mukaan esimerkiksi vuonna 1990 Tampereella yksin asui 18 prosenttia asukkaista. Vuonna 2014 yksin asuvia oli jo 26 prosenttia, eli joka neljäs tamperelainen asuu yksin. Se on iso määrä.

Aloitin toisen vuoden kuvajournalismin opiskelut tämän kuun alussa, eli palasin Tampereelle Länsi-Savossa viettämäni kesän jälkeen.

Vaikka tänä syksynä yliopistoon ei valittu yhtäkään kuvajournalismin opiskelijaa, olen silti tutorina uusille journalismin ja viestinnän fukseille. Tutorit ovat yleensä toisen vuoden opiskelijoita, jotka auttavat uusia opiskelijoita pääsemään kiinni yliopistomaailman saloihin.

Vastaanotimme uudet opiskelijat jo elokuun puolella, ja ensimmäisenä päivänä kokoonnuimme keskustelemaan ja tutustumaan pienemmissä ryhmissä. Kävimme läpi iät, kotipaikkakunnat ja harrastukset.

Kun syksy saapuu ja uudet opiskelupaikat vastaanotetaan, uuteen kaupunkiin muuttavilla on edessä asunnon hankkiminen. Se voi olla tuhansien muiden opiskelijoiden joukossa haastavaa. Onneksi Tampereella tilanne on vielä suhteellisen hyvä, ja esimerkiksi kaikki ryhmämme fuksit olivat saaneet oman kämpän Tampereelta. Paitsi meidän ryhmämme fuksit, myös muut ainejärjestömme uutukaiset ovat kuulemani mukaan asettuneet suurimmilta osin yksiöihin.

Yksin asumisen yleistymistä selitettiin Helsingin Sanomien jutussa muun muassa nuorten aikaisemmalla itsenäistymisellä, avioerojen yleistymisellä ja eliniän pitenemisellä. Toisin sanoen suomalaiset nuorista vanhuksiin asettuvat yksiöihin.

Omissa oloissaan asumisessa on hyvätkin puolensa, mutta nuorten, miksei vanhempienkin, tulisi asua paljon enemmän kimppakämpissä ja kämppiksinä.

Asuminen on halvempaa, sillä kahdestaan tai kolmestaan asunnosta maksamalla saa helposti käyttöön kolmion, mutta vuokrarahaa ja asumiskuluja menee kuukausittain jopa satasia vähemmän kuin yksiössä.

Ruoasta, elokuvista tai kotimatkasta voi nauttia helposti kämppiksen kanssa. Omaan huoneeseen voi sulkeutua, jos kaipaa rauhaa, mutta seuraakin on saatavilla. Kun tavaroita ja asioita yhdistää, ei yhden ihmisen tarvitse kuluttaa niin paljon. Tätä tekstiä kirjoittaessani katsoin kämppikseni kanssa jalkapalloa televisiosta, jonka minä omistan, mutta Viaplay-palvelusta, jonka kämppikseni maksaa. Luonnollisesti jaamme sähkölaskun.

Suosittelenkin kaikille opiskelijoille, jotka ovat syksyllä saaneet oman yksiön, ja muillekin yksin asuville: harkitkaa uusiin ihmisiin tutustuessa opiskelukaverin tai muun kaverin kanssa kimppaan muuttoa. Kun kämppiksen valitsee hyvin, on elämä leppoisampaa, edullisempaa ja hauskempaa. On ikävää nähdä, kuinka Suomi sulkeutuu yksinäisiin yksiöihinsä.

Onni Ojala

Kirjoittaja on juvalaislähtöinen

kuvajournalismin opiskelija, joka kannustaa asumaan kimppakämpissä.