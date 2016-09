Tuulastuskisat Jukajärvellä viikonloppuna

Vene lipuu hitaasti pimeässä äänettömästi. Valokiila tunkeutuu veden pinnan alle. Atrain suhahtaa, ja saaliskala on kiikissä.

Tuulastus oli niin suosittu kalastusmuoto yli sata vuotta sitten, että se kiellettiin. Nykyään se on pienen mutta innokkaan joukon harrastus, jossa paremmuudesta kilpaillaan.

Epäviralliset MM-kisat ja viralliset SM-kisat järjestetään ensimmäistä kertaa Jukajärvellä perjantai- ja lauantai-iltana. Niitä on pidetty vuosittain Savon ja Etelä-Karjalan vesistöissä.

– Viime syksynä kokeilimme Jukajärven soveltuvuutta tuulastukseen menestyksekkäästi, ja anoimme kilpailun järjestämistä. SM-kisoihin odotetaan 50–70 venekuntaa ja MM-kisoihin hieman vähemmän, järjestelyihin osallistuva Henry Purhonen kertoo.

Kilpailukeskus sijaitsee Juva Campingillä, jonka rantaan sopii iso määrä veneitä.

Perjantai-iltana tuulastusalue on Kettulanlahti ja lauantai-iltana koko Jukajärvi. Alueet on merkitty kilpailukarttaan ja poijuilla järvellä.

– Kilpailu aika on klo 20:stä puoleen yöhön. Siirtymään voi käyttää airoja ja sähköperämoottoria. Kisan aikana vain soutaminen on sallittu. Toisesta venekunnasta on pysyteltävä kymmenen metrin päässä.

Veneessä saa käyttää kahta atrainta. Yleensä toinen huopaa ja toinen etsii kaloja, ja välillä vaihdetaan osia. On venekuntia, joissa molemmat käyttävät atrainta sekä kalastukseen että sauvomiseen.

Lue lisää tuoreimmasta Juvan lehdestä.