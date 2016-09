Bookwell Digitalin investointi toteutuu – kirjapainon rakentamisaikataulu tarkentuu näin päivinä

Bookwell Digital Oy rakentaa uuden digitaalipainon Juvan kirjatehtaan tiloihin. Kustannusarvio on 7,4 miljoonaa euroa, ja rahoitus on varmistunut.

Yhtiön pääomistaja ja toimitusjohtaja Juha Manninen oli tiistaina Helsingissä yhdessä muiden omistajien kanssa suunnittelemassa toteutusta. Aikataulu selviää näinä päivinä.

– Rahoituksen löytäminen ei ollut helppoa. Neuvotteluja käytiin 7–8 rahoittajan kanssa, joista neljä oli isompaa. Hanke toteutuu pääasiassa kotimaisin varoin, mukana on yksi ulkomainen omistaja.

Bookwell Digitalin vähemmistöosakkaina ovat Bookwell Oy ja tanskalainen Scangraphic Digital Oy.

Juvan kunta lähtee kiinteistöyhtiön osakkaaksi yhdessä Bookwellin kanssa. Kunnan osuus Kiinteistöosakeyhtiö Tenhusentie 3:sta on 49, 4 prosenttia. Kiinteistöyhtiö vuokraa Bookwell Digitalille.

Kunnan rahoitusosuus on 420 000 euroa, johon valtuusto myönsi rahat kesäkuussa. Kiinteistöyhtiön kokonaisrahoitustarve on noin 1,8 miljoonaa euroa. Bookwell panee 430 000 euroa ja loppu on lainaa.

Kiinteistöyhtiöön kunnan edustajiksi valittiin hallituksen puheenjohtaja Jaakko Hänninen ja yritysasiamies Antti Kinnunen.

Kiinteistöyhtiön perustamisella on Mannisen mielestä merkitystä, että se varmistaa toiminnan jatkumisen Juvalla. Se on yksi osa kokonaisuutta.

Digitaalipaino on uudenlaisella tekniikalla toteutettava tuotantolaitos, joka valmistaa kirjoja kotimaan ja ulkomaan markkinoille. Automaation ja tuotantomäärien lisäämisellä haetaan parempaa kannattavuutta.

Uusi tuotantolinja asennetaan niin, että nykyinen linja voi jatkaa.