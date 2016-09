Hiljainen automaatti antaa ja ottaa rahaa

Sellainen on vain lähikaupungeissa ja Juvalla Osuuspankin seinässä. Se antaa, mutta myös ottaa rahaa vastaan.

Entinen Otto-automaatti oli uusimisen tarpeessa. Viime viikon keskiviikkona ilmestyi uusi kone pankin seinään ja alkoi toimia illalla.

– Tämä on 13:s OttoPlus-automaatti, joka on asennettu. Juva sai sellaisen, koska käteisautomaatin käyttö on vilkasta, keskimäärini 9 200 nostoa kuukaudessa. Toinen peruste on etäisyys muihin vastaaviin automaatteihin, Automatia Pankkiautomaatti Oy:n asiantuntija Christin Koillinen-Snellman kertoi.

Torstaiaamuna hän seurasi yhdessä Suur-Savon Osuuspankin Juvan konttorin pankinjohtaja Riitta Pesonen-Muttilaisen kanssa käyttöä. Uusi automaatti ei herättänyt asiakkaissa sen suurempaa hämmennystä.

