Onko riistahallinto edunvalvontaa vai politiikkaa?

Riistahallinnon luottamustehtävissä olevat aktiiviset metsästäjät joutuvat usein miettimään päätöksiä tehdessään niiden vaikutuksia riistatalouteen kuin myös yksittäisen metsästäjän asemaan.

Yhteensovittaminen on osaksi kompromisseja, mutta suurimmalta osalta päätökset ja lausunnot tukevat kestävää ja pitkäjänteistä riistapolitiikkaa. Vahvistetun strategian mukaisesti riistatalouden tulee luoda hyvinvointia kaikille.

Valtakunnallisen riistaneuvoston (VRN) ja alueellisten riistaneuvostojen (ARN) tehtävänä on käsitellä riistataloutta koskevia asioita. VRN:n ydintehtävä on vuorovaikutteinen sidosryhmätyö sekä erilaisten intressiryhmien näkemysten yhteensovittaminen valtakunnan tasolla. Valtakunnallisten hoitosuunnitelmien valmistelutyö on kiinnostavimpia, mutta myös ehkä eniten tunteita nostattavaimpia tehtäviä, mihin luottamustehtävissä olevat antavat lausuntonsa niin VRN:n kuin ARN:n osalta.

Alueellisten riistaneuvostojen tehtävät ovat miltei samoja kuin VRN:n, mutta pienemmässä mittakaavassa. ARN on oman alueensa ja aluetoimistonsa tuki, ohjaaja ja edistäjä riistapolitiikassa muissa kuin julkisissa hallintotehtävissä ja henkilöstöhallinnassa. Riistaneuvostoilla on myös merkittävä rooli lakien ja asetusten valmistelussa ja niiden eteenpäin viemisessä.

Syyskuun alussa valtioneuvosto vahvisti muutoksia metsästysasetukseen. Vuoden päästä syksyinen hirvijahti alkaa kolme viikkoa tämänvuotista myöhemmin. Mielestäni päätös aloituksen siirtämisestä lokakuun toiseen viikonloppuun on perusteltu. Näin toimittiin ennenkin, hirvenmetsästys aloitettiin lokakuun puolessa välissä, kunnes voimakkaasti kasvaneiden hirvikantojen myötä 1993 aikaistettiin pyynnin aloitusta syyskuulle.

Hirven biologian kannalta ei ole mielekästä aloittaa metsästystä kiimahuipun aikana. Optimaaliseen aikaan tapahtuva hedelmöittyminen tuottaa vahvempia vasoja selviytymään talven yli. Samoin kaksoisvasojen määrä ja koko on suurempi ensimmäiseen kiimaan tiinehtyneillä hirvinaarailla kuin toiseen tai kolmanteen kiimaan hedelmöittyneillä naarailla.

Asetuksella kumottiin myös ns. vasasuoja lokakuun toisesta viikonlopusta alkaen rikosoikeudellisten seurausten osalta naarashirveltä, jota alle vuoden ikäinen vasa seuraa. Mittavasta talkootyöstä, jota metsästäjät tekevät hirvikannan hoidossa, ei tahattomasta vahingosta rangaista kohtuuttomasti.

Mielestäni riistapolitiikka, jossa otetaan huomioon avoimesti ja vuorovaikutteisesti eri sidosryhmien näkemykset, on tulevaisuuden riistapolitiikkaa. Kuitenkaan kaikissa ideologisissa näkemyseroissa ei ole järkevää turvautua kompromissiratkaisuihin päätöksiä tehtäessä. Eränkäyntiperinnettä täytyy puolustaa, onhan se vahva osa suomalaisuutta ja historiaamme.

Muuttuvan yhteiskunnan haasteista ja tarpeista selviytyäkseen on koko riistahallinnon, samoin kuin luottamustehtävissä olevien, katsottava ennakoivasti ja ennakkoluulottomasti tulevaisuuteen.

Juhani Kukkonen

Kirjoittaja on Riistaneuvosto

Etelä-Savon puheenjohtaja.