Juvan kirjasto suljetaan – putkivuotoa epäillään

Juvan kirjasto on suljettu kaksi viikkoa eli ajanjakson 29.9-12.10.LVI-töiden vuoksi. Kirjasto aukeaa 13.10. klo 9 rajoitetuin kokoelmapalveluin.

Kunta tiedottaa lisää keskiviikkona, mutta tiistain tietojen mukaan kirjaston lämpimän käyttöveden putken epäillään vuotaneen.

Kirjaston ollessa kiinni palautukset voi jättää kirjaston palautusluukkuun. Varaukset ovat haettavissa kirjastosta arkipäivisin klo 9-10 ja 16-17. Kirjaston sanomalehdet ovat luettavissa vesiliikuntakeskus Sampolan kahviossa kahvion aukioloaikoina.

Kirjaston tapahtumat järjestetään vaihtelevissa tiloissa kiinnioloaikana. Hanna Rädyn maalaustuokiot ovat Kukkokoululla luokan omissa tiloissa. Katja Kähkösen Sadun ja Aatoksen satutunnit 5.10.2016 järjestetään myös Kukkokoulun toivomissa ryhmissä koululla. Lukupiiri ja maahanmuuttajien taidekerho kokoontuvat kirjaston henkilökunnan kahviossa.

Juvan kirjaston ja Järvi-Saimaan kansalaisopiston uusi kielikahvila aloittaa perjantaina 7.10. klo 15.30-16.30 Juvan Kahvikulmassa Juvantie 16. Paikalla on vetäjänä Mira Häkkinen ja kirjaston henkilökuntaa. Kirjasto tarjoaa kahvit ja pullat osallistujille.

Kirjasto on auki kuivatuksen aikana normaaleina aukioloajoin mutta rajoitetulla kokoelmalla. Kirjaston tietokirjoista osa on varastoituna monitoimitilaan. Kaikki uudemmat tietokirjat vuodesta 2010 sen sijaan on lainattavissa.

Tuoreimman tiedon löydät kirjaston kotisivuilta www.toenpera.fi sekä facebook-sivulta www.facebook.com/toenpera