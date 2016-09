Juvalla jo aloiteltiin

Kukkokoulun aita on muuttunut viimeisen viikon aikana erinäköiseksi. Sulkavalainen taiteilija Riikka Kaartilanmäki on ollut neuvomassa koululaisia ja kiinnittelemässä itsekin kirkkaan värisiä nauhoja aitaan.

Etelä-Savon Suomi 100 -juhlavuoden teos on syntynyt Kukkokoululle. Se on nimeltään Meidän koti -verkkograffiti. Kannattaa käydä katsomassa!

Suomi juhlii ensi vuonna satavuotisuutta, ja se näkyy eri puolilla maata mitä moninaisemmin tavoin. Sataa vuotta sopii juhliakin pitkin vuotta, ja Juvalla otettiin varaslähtö ensimmäisten joukossa Etelä-Savossa valtiolliseen juhlavuoteen.

Suomen juhlavuoteen sisältyy Etelä-Savossakin runsaasti tapahtumia, ja kuntakohtaisesti niitä yhä mietitään. Lisäksi eri toimijat voivat yhä hakeutua mukaan juhlavuoden ohjelmakokonaisuuteen.

Ohjelmahankkeisiin ja hakuun voi tutustua osoitteessa: suomifinland100.fi. Etelä-Savon oma sivusto löytyy osoitteessa: esavosuomi100.wordpress.com.

Juvalla ensi vuosi on muutoinkin merkityksellinen. Juvalla vietetään 575-juhlavuotta, ja se tarjoaa kuntalaisille pitkin vuotta paljon tapahtumia.