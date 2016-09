Juvan Lehti markkinoille juhlavuoden kunniaksi – kerro meille muistojasi!

Ensimmäinen Juvan Lehti ilmestyi 26. 10.1956. Kustantajaksi oli perustettu Juvan Kotiseutu- ja museoyhdistyksen Kannatusyhdistys.

Juvan Lehti juhlistaa 60-vuotista ilmestymistään markkinoilla perjantaina 21. lokakuuta. Ne pidetään Hipontorilla Juvantien varrella, entisen kalusteliikkeen parkkipaikalla.

Myynnissä on ainakin hattuja, villatuotteita, karkkeja ja lihatuotteita. Markkinoiden järjestäjä Inka Lylymäki kertoo, että muutama kauppias lähialueelta on vielä hakusessa.

– Juva on perinteinen markkinapaikka, jossa on markkinat keväällä ja syksyllä. Tänne on aina mukava tulla.

Lylymäki järjestää reilut kymmenet markkinat vuodessa eri puolilla maata. Hän tulisi mielellään itsekin markkinoille, mutta samaan aikaan ovat isot markkinat Jämsässä.

Markkinaväelle on tarjolla Juvan Lehden tarjoamaa hernekeittoa. Juvan Lehden henkilökuntaa on paikalla esittelemässä muun muassa edellispäivänä eli 20. lokakuuta julkaistua juhlalehteä.

Kerro meille muistosi Juvan Lehdestä!

Kommentti

Juvan Lehti tulee tänä vuonna 60 vuoden ikään. Julkaisemme lokakuun viimeisinä päivänä 60-vuotisjuhlalehden, johon kaipaamme sinua mukaan, Juvan Lehden lukija.

Millaisia muistoja sinulla on Juvan Lehdestä ja juvalaisista tapahtumista tahi sattumuksista vuosikymmenten saatossa?

Juvan Lehti perustettiin vuonna 1956, ja siitä vuodesta tähän hetkeen on aikamatkaa kuusi vuosikymmentä: 1950-luvusta 2010-lukuun.

Tähän ajanjaksoon mahtuu paljon erilaisia tapahtumia, joista Juvan Lehtikin on raportoinut sanallisesti ja kuvallisesti.

Mitä sinulle on jäänyt mieleen eri vuosikymmenien ajoilta? Lähetä näitä muistoja meille, me koostamme niistä palasia juhlalehteemme.

Voit esiintyä omalla nimelläsi tai nimimerkillä – tärkeintä on, että sinulla on jokin omakohtainen muisto. Se voi olla iso tai pieni, onnellinen tai surullinen. Pääasia että se on sinun omasi.

Voit lähettää muistikuvasi meille sähköpostilla, tekstiviestillä tai vaikka postikortilla. Kaikki käy.

Yhteystietomme toimitukseen ovat: janne.tiainen@juvanlehti.fi; www.juvanlehti.fi ja Juvan Lehti/Muistoja vuosikymmeniltä, Koulutie 5 A 1, PL 27; 51901 Juva.

Voit myös kirjoittaa muistelujasi tämän verkkojutun kommenttiosioon tai Juvan Lehden Facebookiin.

Kaikki muistosi on ovat tärkeitä. Ei niin pientä olekaan, etteikö se olisi julkaisun väärti.

Janne Tiainen

Kirjoittaja on Juvan Lehden päätoimittaja.