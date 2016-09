Osuuskaupan Juvan yksiköt tahkosivat tulosta

Osuuskauppa Suur-Savon toimitusjohtaja Heikki Hämäläinen on tyytyväinen Juvan myyntiluihin alkuvuoden ajalta.

Juvan S-Market kasvatti myyntiään tammi-elokuussa kahdella prosentilla. ABC-liikennemyymälä on viime vuoden vauhdissa, vaikka polttoaineiden hinnat ovat laskeneet.

– Molemmat yksiköt ovat parantaneet tulostaan edellisvuodesta. Juva on tuloksella mitaten meidän paras S-Marketimme. ABC Juva on Kuortin ABC:n jälkeen toiseksi paras ABC-yksikkö. Huippuyksiköitä siis molemmat, ja hyvä sekä osaava henkilökunta töissä.

Hämäläinen sanoo, että S-Marketin aukiolon laajentaminen Juvalla oli onnistunut ratkaisu, ja varsinkin sunnuntait ovat vilkastuneet.

Hänen mukaansa marketin henkilöstömäärä on pysynyt ennallaan, ja vain joidenkin äitiyslomasijaisuuksien määräaikaisia työsuhteita on päättynyt.

ABC-liikennemyymälän toimintaa ei Juvalla aiota tehdä muutoksia.

– Juva pysyy 24 h-asemana. Sen toiminta pohjautuu puhtaasti liikennesijaintiin, ja se ei ole kärsinyt aukioloaikojen laajentumisesta johtuneesta myynnin menetyksestä toisin kuin taajamissa sijaitsevat ABC-yksiköt.

Lue lisää 29.9. Juvan Lehdestä.