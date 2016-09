Tärkeitä ihmisiäni

Muistan sen kuin eilisen, kun serkkuni opettivat vielä pikku-Tuikulle ja siskolleni uusia laululeikkejä ja pelejä. Serkkuni opettivat, että joulupöydässä kaikkea otetaan runsaasti ja vielä vähän enemmän ja, että päiväunet kannattavat aina.

Serkuiltani opin myös, kuinka lauletaan autokaraokea tai tanssitaan, kuinka lautapelien lomassa voi keskustella ihmissuhteista ja kuinka tehdään omia televisio-ohjelmia.

Mietimme edelleen joka joulu, soittaisimmeko vihdoinkin tänä vuonna Joulupukin Kuumalle linjalle.

Serkkuni ovat olleet minulle aina äärimmäisen tärkeitä. Olen todella kiitollinen siitä, että he välittävät aidosti ja ainakin esittävät kiinnostunutta, vaikka pölöttäisin kaksi tuntia siitä minkälaisia sukkia käytän.

Kun me viisi serkusta kokoonnumme, tulee ihan sellainen tunne kuin olisi juuri omassa laumassaan.

Olit sitten miten ärsyyntynyt tai levoton ja täynnä asiaa, serkut ovat aina kärppinä paikalla kertomassa omat mielipiteensä asiaan kuin asiaan.

Olemme aina olleet melko tiivis porukka ja porukkamme kävikin vielä tiiviimmäksi uuden serkuksen syntyessä. Meidän tyttöryhmämme täydentyikin poikaserkulla!

Luulin, että uuden poikavauvan syntymä viiden tytön serkuskatraaseen olisi ollut jo ihan tarpeeksi, mutta minut yllätettiinkin, kun oma kummini pyysi minua pienokaisen kummiksi. En olisi ikikuunapäivänäkään uskonut, että saisin niinkin hienon arvonimen kuin kummi. Kun olin saanut kerättyä itseni kasaan, suostuin ehdottomasti ja olin tuoreesta uutisesta intopiukeana pitkään.

Olen aina jollain tapaa toivonut olevani kummi. Johtuisikohan siitä, että rakastan ja arvostan erittäin paljon omaani, kummilapseni äitiä. Olin niin ylpeä seisoessani muiden rinnalla ja osallistuessani kummilapsemme kasteeseen. Siinä se Tuiku seisoi, eikä silloinkaan vielä ymmärtänyt, kuinka upeaa se kummius oikeasti on.

Se on ihmeellistä. Sitä rakkaudesta pakahtumisen tunnetta ei voi edes kuvaillakaan, kun hän keinuu kanssani ja taputtaa käsiään riemusta soikeana.

Tai kuinka hän syöttötuolistaan kääntyy katsomaan suu mustikkapuurossa ja puhkeaa aivan hervottomaan nauruun. Siinä sitä ihan neuvottomana katsoo toista ja miettii, kuinka ihmeessä voisikaan ikinä kertoa rakkautensa määrää. Sylissäni on aina paikka vapaana ja käsi sekä sydän tukea antamaan.

Juhlistimme viime sunnuntaina kummipoikani 1-vuotissynttäreitä. Tunsin saman ylpeyden ja kiitollisuuden puuskan kuin ristiäisissä, kun sankari vastaanotti vieraita AC/DC-body päällä upeiden kiharoiden hulmutessa.

Silmäkulmassaan hymyilevä pilke niin kuin vuosi sitten nähdessäni hänet ensimmäisen kerran.

Niin sitä vaan serkusjoukkomme kasvoi yhdellä hurmaavalla vesselillä ja hyvä, että kasvoikin.

Nyt meitä on taas yksi persoona lisää huutamaan huonoja vitsejä toistemme päälle ja keksimään mitä päättömämpiä reissuideoita.

Saunakaraokeen, Puumala-lehden sanavisaan tai metsäretkille mahtuu vielä!

Tuiku Rauhala

Kirjoittaja on peruskoulun yhdeksäsluokkalainen.