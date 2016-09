Usko urheiluun horjuu

Senhän kaikki tietävät, että suomalaiset ovat ikiajat olleet urheilu- ja penkkiurheiluhullua kansaa. Urheiluhulluus on nähty Juvan Lehden palstoilla moneen kertaan aiemmin, mutta pistänpä vielä omankin lusikkani urheilusoppaan.

Oma urheilu-urani päättyi taannoin oikeastaan ennen kuin se alkoikaan. Ensimmäinen tähtihetkeni oli syntymässä junnujääkiekon kortteliturnauksessa. Olin pääsemässä läpiajoon, mutta se päättyi tyylipuhtaaseen mailakamppiin ja mahalaskuun. Rangaistuslaukaushan siitä olisi pitänyt tuomita, vaan kun tuomariksi sattui se kuuluisa puusilmä.

Toinen tähtihetkeni oli lähellä koulujen välisessä jääpalloturnauksessa. Olin taas pääsemässä läpiajoon. Takanani oli koiruudet hallinnut vastustaja, joka sivalsi mailalla pohkeeseeni. En kaatunut mutta vauhti päättyi kuin seinään. Koiruus meni läpi kuin väärä raha, tuomariksi sattui taas se puusilmä. En malttanut olla antamatta palautetta tuomarille ja siitä oli palkkiona viiden minuutin jäähyn.

Urheilu-ura päättyi, mutta penkkiurheilu täytti syntyneen aukon. Vuosien mittaan usko urheiluun on alkanut horjua ja taitaapa olla vain ajan kysymys, kun penkkiurheilun tilalla on keksittävä jotakin muuta ajankulua.

Ensimmäisen naulan urheiluhulluuden arkkuun iskivät rahanahneet pesäpalloilijat vuoden 1998 sopupelisekoilullaan ja toisen suomalaishiihtäjät Lahden 2001 maailmanmestaruushiihtojen hemohessailuillaan.

Lisää nauloja arkkuun on tullut tasaiseen tahtiin. Jääkiekko on myyty täysin markkinamiehille ja jopa sääntöjä on rukattu heidän mieleisikseen. Olen usein hekumoinut ajatuksella, että miltä se näyttäisi, jos jalkapalloilijat heittäytyisivät parinkymmenen minuutin välein persauksilleen nurmelle, jotta kansa pääsee katsomaan mainoksia.

Suomen jalkapallomaajoukkuetta kutsutaan ylväästi huuhkajiksi, vaikka sinitintit kyllä olisi sen lempinimeksi paljon sattuvampi. Tosin sinitintti on kokoisekseen aika ärhäkkä ja sitähän Suomen potkupallojoukkue ei todellakaan ole. Joukkueen reppuun on kymmenessä viime ottelussa tehty 17 maalia. Itse joukkue on onnistunut tekemään neljä. Neljästi ottelu on päättynyt 1-1 ja tappion karvasta kalkkia on siemailtu kuusi kertaa.

Viime aikoina arkun naulaukseen on tainnut ilmestyä naulapyssy, sillä siksi tiheään uusia nauloja on ilmaantunut. Venäläisiä suljettiin olympialaisista järjestelmällisen dopingin takia ja Norjassa yritetään pelastaa astmasairas hiihtomaajoukkue.

Suomi onnistui tuomaan Riosta yhden mitalin ja olympialaisten jälkeen Ruotsilta otettiin taas takkiin yleisurheilumaaottelussa. Ainut missä urheilujohto on onnistunut, ovat sen junailemat johtajien palkkiot ja luontaisedut. Erityisosaamista löytyy lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön lypsämisessä. Vuonna 2006 huippu-urheilu sai ministeriön tukea 1,7 miljoonaa euroa ja vuonna 2016 11,6 miljoonaa euroa.

Vuodenvaihteessa urheilutoimittajat äänestävät taas vuoden urheilijan. Onpa mielenkiintoista nähdä, vieläkö heillä on kanttia jättää Leo- Pekka Tähti ilman titteliä?

Kari Kääriäinen

Kirjoittaja on Varkaudessa asuva vaikuttaja, jolla on juuret Juvalla.