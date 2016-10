Lattian kuivatus kestää kirjastossa yli kuukauden

Kirjaston vesivahingon laajuus on selvinnyt. Kuivatus kestää arvioiden mukaan vähintään kuukauden.

Lattian alla kulkeva lämminkäyttövesiputki on vuotanut ilmeisesti pitemmän aikaa.

Lattiaa on avattu kahdesta paikkaa, seinän vierestä ja keskemmältä rakennusta. Työalueet on suojattu muoviteltoilla ja alipaineistettu.

– Kuivatus kestää vähintään kuukauden. Asiakkaiden wc-tilat ovat pois käytöstä. Jos saamme käyttöön infrapunakuivaimet, periaatteessa kirjasto voi olla avoinna rajoitetusti, kiinteistöpäällikkö Timo Ruotsalainen Järvi-Suomen Palveluista arveöee-

Kirjastonjohtaja Päivi Lehmusvuori on toiveikas, että kirjasto voidaan avata rajoitetun kokoelmin viikon kuluttua 13. lokakuuta. Osa kirjoista on siirretty väliaikaisiin tiloihin, eivätkä ne ole lainattavissa.

Kun asiakkaiden wc-tilat ovat pois käytöstä, ulos hankitaan tilapäisvessat.