Hyvä, että keskustellaan

Päiväkoti Esikon vanhemmat ovat kutsuneet kunnanvaltuutetut ja virkamiehet keskustelutilaisuuteen, jossa halutaan tietoa kunnan kahden päiväkodin tilanteesta.

Keskusteluiltaan on tulossa väkeä kunnasta, ja lähiaikoina luottamushenkilöt kokoontuvat laajemminkin monien tilakysymysten ääreen.

Toivottavasti ensi viikon torstaina valtuustosaliin tulee runsaasti päiväkotilasten vanhempia ja valtuutettuja. Ilman riittävää kattausta ei synny moniäänistä keskustelua.

On hienoa, että vanhemmilla on halua lähteä vaikuttamaan ja hakemaan tietoa askarruttaviin kysymyksiin. Tosiasia on, että niin Esikon kuin Kummunmäen päiväkodit ovat tulossa tiensä päähän. Ne ovat vanhoja ja kuluneita rakennuksia.

Juvalla mietitään paraikaa monia vaihtoehtoja sivistystoimen rakenteiksi. Yksi mahdollisuuus on Juva kampus -malli, jossa koko koulutoimi mukaan lukien päivähoito keskitettäisiin samaan kortteliin. Tiloja ja tukipalveluja voitaisiin yhdessä hyötykäyttää.

Samaan aikaan kunnasta saattaa löytyä vapaana olevia tiloja esimerkiksi päivähoidon tarpeisiin. Harkintaan saattavat nousta ammattioppilaitoksen tyhjät tilat.

Olipa tulevaisuuden ratkaisu mikä tahansa, juvalaiset ovat ansainneet hyvät tilat, joissa lapset voivat olla terveellisesti ja turvallisesti hoidossa ja saada opetusta.

Nyt on oikea aika aloittaa puntarointi, joten vanhempien järjestämään keskusteluiltaan kannattaa osallistua.