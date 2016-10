Urheilun avulla rakennetaan identiteettiä

Urheilu tarjoaa suurelle yleisölle lukemattoman määrän jännittäviä, viihdyttäviä ja elämyksellisiä hetkiä.

Pelit ja kilpailut eivät ole päättyneet viimeiseen pillin vihellykseen tai suoritukseen.

Jälkipelejä on käyty ja tapahtumia on spekuloitu työpaikoilla, kodeissa ja kuppiloissa vielä pitkään tapahtumien jälkeen.

Urheilu synnyttää myös paikallisia sankareita. Nykypäivän median aikoina on erityisen tärkeää huomata, että on sitä osattu pienemmissäkin puitteissa.

Lähisankareina juvalaisille urheilijoilla on ollut erittäin tärkeä asema kasvavan nuorison esikuvina ja urheiluun innoittajina.

Urheilun avulla rakennetaan paikallista identiteettiä.

Paikkakunnan menestyneet yksilöurheilijat ja joukkueet ovat sananmukaisesti urheilleet Juvaa Suomen kartalle, ja useissa tapauksissa kansainvälisillekin kentille – jopa olympiavoittoon.

Juvalaiset urheiluseurat tekevät tärkeää kasvatustyötä.

Urheilu- ja liikuntakasvatuksen lisäksi seurariennoissa on kasvatettu yleisempäänkin yhteiskunnallisten asioiden ymmärtämiseen ja vaikuttamiseen.

Monet päätöksenteossa ja erilaisissa vastuutehtävissä toimineet ovat saaneet olennaisia hyötyjä seura-aherruksessa.

On tavattoman hyödyllistä, että ihmiset tuntevat kuuluvansa jonkinlaisiin yhteisöihin ja sosiaalisiin verkostoihin.

Juuri urheilu- ja liikuntaseurat ovat tarjonneet mahdollisuuksia erilaisten ihmisten kohtaamiselle. Erityisen arvokasta on, että hyvä seuratoiminta on sukupolvien kohtaamista.

Juvalainen urheilu on toiminut paikallistasoisena kansanterveyden edistäjänä.

Erityisesti liikuntakulttuurin laajenemisen myötä laajojen kansalaispiirien liikuttaminen on lisännyt väestön terveyttä ja toimintakykyä.

Kansalaisten ikääntymisen jatkuessa liikunnan ja urheilun merkitys korostuu entisestäänkin.

Heino Lipsanen

Kirjoittaja on liikuntaneuvos ja Etelä-Savon Liikunnan aluejohtaja.