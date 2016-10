Apuvälineitä vanhusten kokeiltavaksi ilmaiseksi

Ikääntymisen myötä monenlaiset pulmat lisääntyvät arkielämässä. Apuvälineitä on keksitty helpottamaan elämistä.

Juvakodilla esiteltiin keskiviikkon teknisiä apuvälineitä, joita lähes kaikkia voi kokeilla ilmaiseksi. Niitä on aluksi yksittäisiä kappaleita, joten nopeimmat saavat ensin.

Ovatko avaimet hukassa? Siihen löytyy apu tunnistimesta, jollaisen voi kiinnittää avaimiin. Se pitää ääntä, kun etsintälaitteen napista painaa.

Liesi saattaa unohtua päälle, mutta ei huolta, sillä lieden yläpuolelle asennettava pieni hälytin alkaa huutaa, jos lämpötila kohoaa liikaa.

Jos ajantaju katoaa, selkeänäyttöinen pöytäkello, josta näkyy viikonpäivä, on avuksi. Lääkeautomaatti muistuttaa oikeasta ajankohdasta muutaman kerran. Se malttaa odottaa vielä kaksi tuntia, mutta ei anna sen jälkeen määrättyyn aikaan otettavia lääkkeitä.

Aktiivisuusranneke, jossa on turvahälytin, kertoo tietoja mm. liikkumisesta ja nukkumisesta. Älypuhelimen avulla näkyy, missä ihminen liikkuu, kun hänen mukanaan on gps-paikannin. Turvakello ranteessa helpottaa yhteydenpitoa.