Kirjasto on avoinna kuivauksen aikana

Kirjasto on jälleen auki torstaista lähtien. Niinpä lehdet ovat luettavissa lukusalissa. Tietokirjoja on siirretty korjaustöiden takia, joten osa niistä löytyy eri paikoista kuin normaalisti.

Yleisön asiointipääte on lehtisalissa ja monitoimitilassa. Nettiin pääsee kokoelmatietokoneilla, joista kaksi on käytettävissä remontin ajan. Lisäksi on käytettävissä yksi tablettitietokone ja uusi monitoimilaite.

Kosteusvauriot on eristetty ja alipaineistettu muoviteltoilla, ja lattiaa kuivatetaan infrapunalämmittimillä. Kirjastonjohtaja Päivi Lehmusvuoren mukaan terveystarkastaja ja työsuojeluviranomainen sallivat kirjaston aukiolon, sillä yleisön oleskelu sisätiloissa on lyhytaikaista. Sen sijaan henkilökunnan terveyttä tarkkaillaan yhteistyössä työterveyden kanssa. Työntekijöille tehdään sisäilmakyselyt.

Meluhaittaa voi olla vielä loppuviikosta ja alkuviikosta, kuivaamisesta ei aiheudu kovaa ääntä.