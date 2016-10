Kuokkavieras Katajan Juvan käyntiä ei nähdä televisiossa

Televisiossa pyörii Jim-kanavalla sarja Kuokkavieras Kataja, joka tutkii 36 tunnin ajan vieraanvaraisuutta eri puolilla maata. Janne Katajan mukana ovat kuvaaja ja äänittäjä, eikä mitään käsikirjoitusta ole.

Kolmikon on pärjättävä ihmisten tuen avulla, sillä heillä ei ole yhtään rahaa. Kymmenosaisessa sarjassa kuokkavieraat ovat käyneet mm. Joroisissa.

Kaksi vuotta sitten ryhmä seikkaili Juvalla ja kuvasi yhden jakson.

– Kyseessä Juvan kuvauksessa oli ns pilottijakso, jossa testattiin ohjelman sopivuutta Suomeen. Jaksoa ei esitetä Jim-kanavalla. Juvalaiset olivat kyllä oikein vieraanvaraisia, Jimin ja Livin kanavapäällikkö Iina Eloranta kertoo.

Sarja perustuu hollantilaiseen Here we are… Uninvited! -formaattiin, jota on Hollannissa tehty jo 12 tuotantokautta.