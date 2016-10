Hyvä idea nousi koulukeskustelussa

Juvalla tiistai-iltana pidetty infotilaisuus viimeistään paljasti, että kunnan tulee kaivaa esiin isot rahat, jos halutaan koulutoimen tila-asiat kuntoon.

Selvää lienee, että nykyisen koulukeskuksen D-siipi ja liikuntasali ovat tulleet tiensä päähän.

Suunnittelutoimisto totesi valtuutetuille ja virkamiehille, että D-rakennus ja liikuntasali on syytä purkaa ja tilalle rakentaa uudet.

Toki tiloja voidaan remontoida, mutta voidaanko varmistua, että remontitkaan enää auttavat sisäilmanongelmiin? Ettei vaan korjattaisi monta kertaa, ja silti ongelmat jatkuvat.

Hinta varmastikin hirvittää: uuden koulun ja liikuntasalin rakentaminen maksaa jopa 6 miljoonaa euroa.

Jos uuden rakentamiseen lähdetään, kannattaa tehdä tarkka selvitys todellisesta tilatarpeesta ja myös tarjolla olevista valmiista toimitiloista.

Samaan aikaan on selvitetty Kukkokoulun tilojen muuttamista myös pienten lasten käyttöön soveltuvaksi.

Tiistai-illan aikana nousi esiin hyviä ajatuksia.

Kenties ammattikouluun saataisiin kunnon tilat päiväkodille ja Kukkokoulu jatkaisi alakouluna ilman, että siitä tulisi yhdistettyä koulua ja päiväkotia. Lisäksi tässä ajatusmallissa Juvalle tehtäisiin oikein mitoitettu koulukeskuksen uudisrakennus ja kunnollinen liikuntahalli.

Päättäjien tehtäväksi jää arvioida, mikä olisi hyvä ratkaisu. Keskustelu on nyt toden teolla alkamassa.