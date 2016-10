Koulukeskuksen matala osa sai purkusuosituksen – torstaina keskustellaan myös päiväkodeista!

Luottamushenkilöille ja virkamiehille esiteltiin tiistai-iltana kaksi tutkimusraporttia, joista toisessa otetaan kantaa Juvan koulukeskuksen tulevaisuuteen ja toisessa Kukkokoulun käyttötarkoituksen mahdolliseen muutokseen.

Kuopiolaisen FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n tekemän raportin suositus on, että koulukeskuksen matala D-siipi ja liikuntasali tulee purkaa ja tilalle rakentaa uusi koulurakennus ja liikuntasali.

Yritys teki kunnan toimeksiannosta sisäilmatutkimuksen. Rakennuksen tiloja on aiemminkin tutkittu ja korjattu, mutta niissä kärsitään edelleen sisäilmaongelmista. Yritys tutki tiloja elokuun lopussa.

Suunnittelutoimiston johtopäätös on, että koulukeskus on moniongelmainen. Rakennuksessa on useita pieniä tekijöitä, jotka merkittävästi heikentävät sisäilman laatua. Ongelmat ovat yksittäin pieniä, mutta yhteisvaikutus voi olla merkittävä.

Yritys on laatinut alustavat arviota kustannuksista. Uuden 2 300 neliömetrin suuruisen koulun rakentaminen maksaa 5,8 miljoonaa euroa ja koulukeskuksen D-osan purkaminen 230 000 euroa.

Jos D-osassa tehdään laaja 2 300 neliömetrin korjaus, kustannukset ovat 3,5 miljoonaa euroa. Jos D-rakennuksessa tehdään 1 400 neliön osakorjaus, kustannukset ovat 560 000 euroa.

Liikuntasalin korjaukseen menisi rahaa 600 000 euroa.

Suunnittelutoimisto selvitti myös Kukkokoulun tilat. Koulun jatkokäyttöä ja peruskorjausta pohditaan. Kunta tilasi selvityksen sillä oletuksella, että rakennuksessa toimisi viisiryhmäinen päiväkoti, kaksiryhmäinen esikoulu, aamu- ja iltapäivätoiminta sekä koululuokat 1-2. Kukkokoulussa toimivat tällä hetkellä 1-6-luokkalaiset, esikoulu ja aamu- ja iltapäivätoiminta.

Selvityksen perusteella Kukkokoulusta voidaan tehdä pienemmille lapsille tarkoitettu monitoimirakennus, jossa olisivat kohtuullisen toimivat eri ryhmille. Tällä hetkellä Kukkokoulun kokonaistilat ovat 3 400 kerrosneliötä, ja siitä ykköskerroksen laajuus on runsaat 2 000 neliötä. Ensimmäisen kerroksen tiloista päiväkodin käyttöön remontoitaisiin noin 600 neliötä.

Kukkokoulun muutostöiden verottomat kustannukset olisivat yhteensä 625 000 euroa. Runsaat 300 000 euroa maksavat uudet wc- ja pesuhuonetilat sekä kuraeteiset ja suunnilleen saman verran esimerkiksi leikki- ja lepohuoneiden sekä väliseinien rakentaminen. Luiskan rakentaminen kellariin huoltoreitiksi kustantaa 60 000 euroa.

Illan aikana nousi esille myös kunnan päiväkotien eli Esikon ja Kummunmäen päiväkodin tilanne. Niistä järjestetään vanhempien koolle kutsuma keskustelutilaisuus tänään torstaina kello 18 valtuustosalissa.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jaakko Hänninen (kesk.) pohdiskeli tiistaina omana kantanaan, että päiväkodit voisivat toimia nykyisissä tiloissa siihen saakka, kunnes tyhjilleen jääneet ammattioppilaitoksen tilat vapautuvat. Sitten ne siirtyisivät ammattikoululle.

Hännisen ehdotus pohjautuu siihen, että Juvan terveyskeskus on menossa remonttiin ensi vuonna, ja kunta yrittää puristaa tämän vuoden aikana hankkeen noin 4,5 miljoonaan euroon.

Terveyskeskus tarvitsee peruskorjauksen ajaksi väistötilat, ja ne voitaisiin remontoida ammattioppilaitokseen.

Kunnan tekninen johtaja Kaj Pirinen arvioi tiistai-illan tilaisuudessa, että ammattikoulun muutostyöt voitaisiin tehdä kevättalvella 2017, jolloin terveyskeskuksen remontti alkaisi kesällä tai syksyllä 2017. Siihen mennessä toiminnot olisi saateltu väliaikaistiloihin ammattikoululle. Remontti valmistuisi 2018, ja vuoden 2019 alussa ammattikoulu muutettaisiin päiväkotien käyttöön. Myös piha-alueet pantaisiin kuntoon.

Päiväkoti Esikko ja Kummunmäen päiväkoti voisivat siis siirtyä pysyvästi ammattikoululle remontoituihin tiloihin. Tilaa päiväkotikäyttöön olisi runsaat 900 neliötä.

Juvan päiväkodit toimivat vanhoissa ja epäkäytännöllisissä rakennuksissa. Kunnan arvio on, että ne voivat olla nykyisissä tiloissa siihen saakka, kunnes ammattikoulu saadaan uudistettua päiväkotien toiminnoille. Kunta on jonkin verran remontoinut Esikkoa.

Päiväkotikeskustelu kunnanviraston valtuustosalissa torstaina 13.10 kello 18 alkaen. Järjestäjinä ovat päiväkoti Esikon vanhemmat. Paikalle on kutsuttu valtuutettuja ja virkamiehiä.