Syksyn tarinaa

Syksy on minulle mieluisa vuodenaika, vaikka satunkin olemaan kevättalven lapsi. Tunnen monia, jotka suorastaan inhoavat syksyä ja olisivat valmiit jättämään koko syksyn pois vuotuisesta ajanlaskusta tai jopa häipymään jatkamaan kesää etelän lämpöön. Tosin etelässäkin syksy voi olla sateineen ja tuulineen.

Mikä sitten tekee minulle syksystä mieluisan vuodenajan? Siihen on monta syytä. Ensinnäkin luonnon talveen ja seuraavaan kevääseen valmistautumisesta johtuva ruskan värien loisto on yleensä aivan mahtava, ollaan sitten pohjoisessa tai etelässä. Värit voivat hehkua puu- ja maaruskana säistä riippuen.

Tänä vuonna maaruskaa on ollut niukemmin. Sen sijaan puuruskan monimuotoisia värejä on riittänyt etelästä pohjoiseen. Pohjoisessa Suomessa ruska alkaa syyskuun alkupuolella ja siirtyy vähitellen koko maan läpi etelään niin, että lokakuussa värit ovat vallanneet etelä-Suomen.

Syksy on myös sadonkorjuun aikaa. Saadaan monenlaista satoa maataloudessa ja puutarhoissa. Metsissä puolestaan kypsyvät makoisat marjat ja sienet.

Meille metsästäjille syksy on vilkasta aikaa, kun riistan perässä kuljemme toiveikkaina. Joskus jopa onnistumme saamaan särvintä pöytään, vaikka linnun ja hirven metsästys eivät ole helppoja lajeja.

Monta turhaa reissua niissä merkeissä olen tehnyt syksyisessä luonnossa – kuitenkin nauttien omalla tavallani hiljaisuudesta kauniissa luonnossa liikkuen ja luonnon ilmiöitä tarkkaillen. Maastossa aseen ja repun kanssa kulkeminen on myös hyvää liikuntaa.

Syksyyn liittyvät erilaisten opintojen alkamiset, veronpalautus- ja mätkyilmoitukset, Nobel-palkinnot, pyhäin miesten päivä ja ensimmäiset pikkujoulupippalot.

Vanhaan kansanperinteeseen kuuluivat suuret syysjuhlat – Mikkelin päivä markkinoineen, pestuumarkkinat ja kekri, joka on aina liittynyt maatalousvuoden taitekohtaan ja on ollut vuoden suuri juhla niin työn kuin sadon juhlana. Nykyisin kekrin on korvannut varsinkin nuorisolle amerikkalainen Halloween kurpitsasymboleineen ja -bileineen.

Vielä muutama vuosi sitten Mainostelevisiolla oli Syksyn sävel-kilpailu, mutta se lopetettiin kannattamattomana eli katsojia ja mainostajia ohjelma ei kiinnostanut. Muistaakseni ohjelmasta ponnahti kansan suosioon ainakin Jonna Tervomaan Minttu sekä Ville, Marita Taavitsaisen Andre, Kari Vepsän Onnen maa, Kirkan Surun pyyhit silmistäni ja Juicen Syksyn sävel. Ja monta muutakin tunnettua biisiä jäi soittolistoille.

Syyspäivän tasausta vanha kansa vietti syyskuun 11. päivänä, jolloin kaupunkien käsityöläiset lopettivat työnteon illan suussa ja sytyttivät ensimmäisen kerran valot verstaaseen. Mestari tarjosi kisälleille ja oppipojille ”silmänkirkastusta” eli viinaryypyt ja hyvät kahvit. Usein kisällit saatuaan pikku pohjat jatkoivat juhlintaa.

Tänä vuonna syyspäivän tasaus oli 22. syyskuuta, jolloin aurinko nousi suoraan idästä ja laski suoraan länteen päivän sekä yön ollessa yhtä pitkiä eli kumpikin 12 tuntia.

Seuraavat kolme kuukautta päivä lyhenee ja kaamos syvenee, kunnes joulukuun 21. päivän, talvipäivän seisauksen jälkeen päivä alkaa pikku hiljaa pidentyä ja mennään kohti kevättä ja kesää.

Ja yllättävän pian on taas uusi syksy. Näin vuodet kiertävät omaa ympyräänsä.

Harri Kainulainen

Kirjoittaja on kaikkina vuodenaikoina

Juvalla hyvin viihtyvä helsinkiläinen.