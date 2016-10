Juva pohtii sähköosakkeiden lunastamista – kunnanhallitus koolle ensi viikolla

Juvan kunta pohtii Suur-Savon Sähkö Oy:n vanhana osakkeenomistajana, käyttääkö se lunastausoikeuttaan sähköosakkeisiin, jotka Vapo Oy on myynyt Etelä-Savon Energia Oy:lle.

Suur-Savon Sähkö Oy:n hallitus on ilmoittanut Vapon omistamien osakkeiden siirtymisestä yhtiön ulkopuolelle Etelä-Savon Energialle ja niiden tarjoamisesta Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkaina

olevien kuntien lunastettavaksi.

Lunastusoikeus koskee 2 045 osaketta, joiden kauppahinta on 7,7 miljoonaa euroa. Osakekohtainen

kauppahinta on 3 750 euroa.

Suur-Savon Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkaina olevilla kunnilla on ensisijainen oikeus lunastaa uudelle osakkeenomistajalle siirtyneet osakkeet. Mikäli mikään kunnista ei käytä lunastusoikeuttaan, lunastusoikeus on toissijaisesti Suur-Savon Sähkö Oy:llä.

Etelä-Savon Energia Oy ei omista ennestään Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeita ja on siten uusi osakkeenomistaja.

Suur-Savon Sähkön yhtiöjärjestyksen perusteella lunastusta haluavan osakkeenomistajan on esitettävä Suur-Savon Sähkön hallitukselle lunastusvaatimus viimeistään 31.10.2016. Yhtiöjärjestyksen mukaan lunastajan on

tarjouduttava lunastamaan kaikki siirtyneet osakkeet. Mikäli useampi kunta vaatii lunastusta, jaetaan osakkeet kuntien kesken siinä suhteessa kuin niillä ennestään on osakeluetteloon merkittyjä yhtiön osakkeita lunastusvaatimuksensa tekopäivänä.

Juvan kunnanhallitus pitää kokouksen 19.10. Sähköosakkeiden lunastus on ainut hallituksen listalla oleva pykälä. Asiasta tehdään esitys vasta hallituksen kokouksessa.