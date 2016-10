Satu Silvon ja Reidar Palmgrenin komedia aloittaa Kuninkaankartanon kesäteatterin näytökset

Näyttelijä Seela Sella täyttää joulukuun lopulla 80 vuotta, ja hän haluaa silloin olla näyttämöllä. Katsomossa ovat ”surevat omaiset” kuten ohjaaja Kari Paukkunen ilmaisee. Pieni eläin pääsee ensi-iltaan Kansallisteatterissa 3. tammikuuta, ja siitä alkaa kiertue, joka jatkuu kesällä kymmenellä esityksellä Kuninkaankartanon kesäteatterissa Juvalla.

Leena Tamminen on Pieni eläin -monologin käsikirjoittaja kuten kolmessa aikaisemmassa Sellan esityksessä: 1990-luvulla oli Pitkä musta ja tyylikäs, sitten tuli Seela Sella seisaallaan seitsemän vuoden aikana 200 kertaa, viimeinen trilogian osa on Ottaa sydämestä, jota hän on viimeksi esittänyt Tampereella. Rapion Myllyteatterin ohjelmistossa se oli kesällä 2014.

Satu Silvo ja Reidar Palmgren ovat esittäneet Pasi Lampelan kirjoittamaa ja Antti Majanlahden ohjaamaa Vain Bocelli puuttuu -komediaa eri paikoissa vuodesta 2011 alkaen. Tuottaja, näyttelijä Pauliina Hukkanen näki näytelmän ja jäi siihen koukkuun. Hänen mielestään nimi ei kuitenkaan ollut tarpeeksi iskevä kesäteatteriin ja ehdotti Takahuoneen taikaa, jonka nimisenä se nähdään Partalassa 10. kesäkuuta lähtien.

Koko perheen näytelmä on Homma hanskassa heinäkuun 21. ja 22. päivä. Silloin liikennepoliisit Maltti ja Valtti ovat vauhdissa Jussi Ollilan ja Jerry Mikkelisen voimin.

