Korjausten vaikutusta Esikon sisäilmaan seurataan

Päiväkoti Esikossa tehtiin pientä oviremonttia vuonna 2014, mutta epätavallinen haju ei poistunut. Silmien kutinaa ja muita oireita alkoi esiintyä lepohuoneessa. Kun huonetilaa ryhdyttiin tutkimaan, ilmassa olikin epäpuhtauksia.

Viime kesänä tehtiin korjauksia, joiden toivotaan poistavan ongelmat. Tila, jossa eniten oireita syntyi, on nykyään varastona, ja lapset ovat toisessa päässä taloa. Vanhemmat ovat huolissaan, ovatko heidän lapsensa nyt koehenkilöitä, sillä uusia mittauksia tehdään vasta sään kylmettyä.

Esikon vanhemmat järjestivät keskusteluillan, johon oli kutsuttu viranhaltijoita ja päättäjiä sekä Kummunmäen päiväkodin vanhempia.

Päätöksiä päiväkotien tulevaisuudesta toivotaan nopeasti, sillä lapsille on taattava terveellinen ympäristö.

Aluksi tekninen johtaja Kaj Pirinen esitteli, mitä Esikossa on tehty. Ongelmat ovat peräisin lattian ja seinärakenteiden liitoskohdista, joista epäpuhtauksia on päässyt sisäilmaan. Alun perin ilmanvaihto on ollut painovoimaan perustuva tuulettuvan alapohjan kautta

Kun rakennuksen käyttötarkoitus on muutettu, on asennettu poistoilmalaitteisto, mutta ei tuloilmalaitteistoa. Niinpä korvausilma on tullut liitosten raoista, ja epäpuhtauksia on levinnyt huoneilmaan.

– Korjauksissa alapohja ja kaikki läpiviennit tiivistettiin. Alapohja alipaineistettiin, jotta ilmavirta kulkee sisältä ulospäin ja sisätiloihin lisättiin puhaltimia. Tavoitteena on saada terveellinen sisäilma 2–3 vuodeksi, jonka jälkeen päiväkodin käytössä on uudet tai peruskorjatut tilat muualta.

Lue lisää 20.10 Juvan Lehdestä.