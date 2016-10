Kuinka jaksaa olla tunnollinen?

Syksyn mukana saapuivat tentit, tutkielmat ja raportit. Kun jo pelkästä tehtävien listauksesta saisi pienoisromaanin aikaan, olisi hyvä rauhoittaa tilannetta. Olen pistänyt merkille, etteivät opiskelijat enää arastele myöntää suurta stressin määrää. On toki heitä, joita ei hetkauta mikään, mutta ainakin englannin kurssillamme jok’ikinen nosti kätensä ylös kysymyksen ”Kuka tuntee itsensä tällä hetkellä stressaantuneeksi?” kohdalla.

Korkeakouluissa kurssien työmäärää mitataan opintopisteinä. Yksi opintopiste vastaa 27 tunnin panosta, mutta aina se ei tietenkään täysin pidä paikkaansa.

Esimerkiksi kolmen viikon päässä minua odottava kirjatentti on mitoitettu viiteen opintopisteeseen eli 135 tuntiin. Niin. Kukin voi itse miettiä, millaisen stressimäärään tässä saisin itselleni vielä kasattua. Kun muitakin kursseja pyörii tuhat ja yksi taustalla, pitäisi jo pelkästään yhden kurssin kohdalla vetää neljäkymmentäviisituntista viikkoa.

On varmasti hyvä, että kurssin työmäärät ovat mitattavissa, mutta kuvitelkaapa samanlaista systeemiä työelämään. Kuinka moni loppupeleissä jaksaisi? Vaikka itse asiassa joillain aloilla tapa voikin olla suoraan verrattavissa. Ei ole epäilystäkään, että tuntimäärien pyörittelyllä lietsotaan kamalat paineet aikaan.

Entä sitten koulumaailmassa? En usko, että kovin moni nauttisi, jos kotitehtävät mitattaisiin tunteina. ”Tänään teille tulee neljän tunnin verran läksyjä” ei kuulostaisi kovinkaan motivoivalta.

Vähitellen on opittava, että jo pelkästään omalla ajattelutavalla saadaan paljon aikaan. Itse olen ottanut tavaksi, että oikein suuren paineen alla otan vain yhden asian, jota lähden työstämään. On turha murehtia niitä kymmentä muuta.

Toinen keino on yksinkertaisesti liikunta. Kyllä, olen myös viettänyt päiviä neljän seinän sisällä kirjoittaen esseitä läppärillä. Voin paljastaa: Ei muuten tunnu kovinkaan hyvältä. Se, että asioissa etenee, vaatii ainakin omalla kohdallani raikasta ulkoilmaa. Tästä jaksetaan muistuttaa, mutta se pitää todellakin paikkansa. On syytä pohtia, johtuuko työ- tai koulupäivän jälkeinen väsymys unen puutteesta vai olisiko pieni kävelylenkki sittenkin tehokkaampi virkistäjä.

On mielenkiintoista tarkastella tapaa, jolla koululaisiin, opiskelijoihin tai vaikka työntekijöihin suhtaudutaan. Koululaisena ajatteli, että on tärkeää tehdä kotiläksyt, koska niiden tekemättä jättämisestä tulisi ikäviä muistutuksia. Näin joitakin vuosia myöhemmin suhtautuminen on kääntynyt aivan päälaelleen. Enää opettajat eivät olekaan huolestuneita siitä, että teemmekö nämä kyseiset tehtävät, vaan siitä, että jaksammeko varmasti. Oppi näyttää siis menneen perille. Kaikki hoidetaan kunnialla loppuun, mutta erästä asiaa meille ei ollakaan opetettu; kuinka jaksaa aina olla tunnollinen?

Minusta oli ihanaa kuulla erään opettajan muistuttavan ala-asteikäisiä oppilaitaan siitä, että loman aikana saisi unohtaa koulun ja tehdä kaikkea, mistä tykkää. Sitä neuvoa tulisi muutenkin soveltaa vapaa-aikaan niin lapsille kuin työssäkäyvillekin. Liian usein saamme kuulla muistutuksia, mitä kaikkea tulisi tehdä. Mitä jos kerrankin kuulisimme kysymyksen: ”Jaksatko varmasti?” Se tuntuisi varmasti melko paljon paremmalta.

Elina Tuuliainen

Kirjoittaja opiskelee Jyväskylän yliopistossa.