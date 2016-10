Maakuntaa sähköistävä osakekauppa-asia

Suur-Savon Sähkö Oy:n omistajakunnissa mietitään kuumeisesti, mitä tehdään kaupan olevalla muhkealla määrällä sähköosakkeita. Vanhat kuntaomistajat, yhteensä 18 kuntaa, voivat käyttää lunastusoikeuttaan 7,7 miljoonan euron osakesalkkuun. Osakkeita on runsaat 2 000, ja ne on ostanut mikkeläinen Etelä-Savon Energia Oy Vapo Oy:ltä.

Vanhat omistajat voivat käyttää lunastusoikeuttaan. Savonlinna on jo tarjoutunut ostamaan koko potin, Mikkeli sen sijaan aikoo jäädä ulos kisasta.

Mikkeli on suurin kuntaomistaja vajaalla 11 000 osakkeella ja Savonlinna kakkonen noin 6 500 osakkeella. Juvan kunnalla on kolmanneksi eniten eli vajaat 6 000 osaketta.

Juvan kunnanhallitus pohti keskiviikkoiltana, miten se suhtautuu lunastamiseen. Juvan Lehden painoaikataulun vuoksi uutinen saadaan torstaina verkkopalveluun ja ensi viikolla paperilehteen.

Sähköosakkeet ovat rahanarvoista tavaraa. Odotettavissa on arvon nousua, sillä Suur-Savon Sähkö huolehtii tuloskunnostaan ja sähköverkkojensa ajanmukaisuudesta.

Monet kunnat myös näkevät, että maakunnallisen sähköfirman omistaminen on strategista toimintaa. Kunnat haluvat olla osakkaina ja aktiivisina vaikuttajina yhtiöässä. Lisäksi ne pitävät mielellään yhtiön omistuksen omassa maakunnassa, mikä lienee hyvinkin järkevää.