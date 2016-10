Kaislajärven leirikeskus menossa myyntiin Juvalla

Kaislajärven leirikeskus oli vapaa-aikatoimen leiripaikka vuoteen 2014 saakka. Aikaisemmin myös Juvan seurakunta ja Juvan helluntaiseurakunta vuokrasivat leirikeskusta.

Kesästä 2015 alkaen vapaa-aikatoimen järjestämät leirit ovat olleet vesiliikuntakeskus Sampolan tiloissa päivisin. Malli on osoittautunut hyväksi ja edulliseksi. Sampolan ympäristön lähiliikuntapaikat monipuolistavat leiripäiviä, ja uusien yhteistyökumppaneiden saaminen leireille rikastuttaa ohjelmaa.

Kaislajärven leirikeskuksen käyttö on vähentynyt: mökkejä ei voi enää käyttää majoitustiloina eikä varsinkaan talvisin. Päärakennuksen ja mökkien kunnostaminen ja kunnossapito vaatisi suuren määrärahan. Niinpä sivistyslautakunta esittää, että kunta myisi leirikeskuksen ja kahden hehtaarin maa-alueen.

Kaislajärven leirikeskus on entinen Heponiemen koulu. Päärakennuksen valmistumisvuosi on 1935 ja kerrosala on 147 neliötä. Kiinteistöllä on piharakennus, tupasauna ja kymmenen erikokoista mökkiä.