Liisa Tarkiainen palkittiin Karjalan Liiton piirakkamestarina

Juvan Karjalaiset ry:n hallituksen jäsenelle Liisa Tarkiaiselle on myönnetty Karjalan Liiton piirakkamestarin arvonimi 15. lokakuuta 2016 Karjalan Liiton naistoimikunnan 40-vuotisjuhlassa Karjalatalolla Helsingissä.

Liisa Tarkiainen on Karjalan Liiton 101. ansioitunut piirakkamestari. Hän on toiminut naistoimikunnan vetäjänä sekä omassa yhdistyksessä että Karjalaisseurojen Mikkelin piirissä. Lisäksi hän on osallistunut aktiivisesti Karjalan Liiton naistoimikunnan