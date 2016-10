Ihanaa olla lomalla

Pari viikkoa sitten oli jo sellainen olo, että loma tulisi tarpeeseen. Syksyn mittaan ympäristö täyttyi laahaavista askelista, silmäpusseista ja tyhjistä katseista.

Yläkoululaisten energiaa oli outoa seurata loman alla.

Heillä riitti virtaa painia ja pohtia läksyjä, piileskellä opettajia välituntisin ja huolehtia kokeista. Itse vaikeroin välillä puolet lyhyempien päivien takia ja mietin vain, että miten ne jaksaa, en minä jaksaisi ainakaan. Loppumattomat kouluhommat ja projektit hegittivät niskaan ensimmäisistä kouluviikoista asti.

Eihän se työmaa ole vieläkään loppunut, mutta lomalla ei ajatella koulua! Perjantaina alkoi jo yhden aikaan penkki tuntua erityisen kovalta ja kellon viisarit tuntuivat vain hidastavan kulkuaan. Ihana oli huokaista koulun viimein loputtua ja jättää viikoksi rakennus taakseen.

Nykyisin nämä ”välilomat” ovat vieläkin tarpeellisempia kuin aikaisemmin. Jatkuvan hälinän opiskelun suhteen voi sulkea loman ajaksi pois ja saa olla ihan rauhassa tekemättä mitään suurempia. Saa pienen tauon arjesta ja touhuamisesta. Minulle kyseiset lomat ovat yleensä loikoilua varten. Haukotuksia, hidasta suorittamista ja venyneitä aamuja täynnä. Tänä vuonna kuitenkin on lomani buukattu täyteen. Löytyy nuorisovaltuusto Rattaan koulutusviikonloppu, kavereita ja Ruotsin reissu.

Vaikka loikoilu on kivaa, seikkailut tuovat jännitystä elämään. Siitäkin on monta monta vuotta kun naapurimaassa olen viimeksi vieraillut. Laivan noutopöytä on oikein oivallinen vatsantäyttäjä ja hieman erilainen kulttuuri, kaupungin vilinä ja tuntemattomat ihmiset piristävät tavallisen tuttua toimintaa.

Koulutusviikonloppu oli ja meni aika nopeasti, hymyjen ja väsymyksen täyttämänä.

Mukavalla porukalla on aina kivaa tehdä hommia, suunnitella ja ihan vain olla. Kaikki koulutusviikonloput, joissa olen ollut, ovat aina olleet täynnä iloa, pientä jännitystä, tekemisen meininkiä ja lähentäviä keskusteluita.

Tämäkään viikonloppu ei pettänyt, yhteishenki kasvoi ja uskon, että meille on tulossa mahtava vuosi tohinan parissa.

Tietysti olen lomalle varannut muutaman hengähdyshetken. Pari päivää paikallaan oloa tekee ihmeitä ja akut täynnä on hyvä jatkaa joulua kohden. Siihenkään kun ei ole pitkä aika.

Pari hassua kuukautta ja ollaan puolessa välissä lukuvuotta, lähempänä kevään ihmetyksiä ja jännittäviä hetkiä. Täysiä akkuja tarvitaan myös puserrukseen, joka seuraavassa jaksossa odottaa.

On lukioteatteriharjoituksia, autokoulua ja wanhojen tansseihin treenaamista, sekä tietysti abien pihalle potkimista. Onneksi joulun aikaan, ennen suurinta tohinaa, on vielä hieman pidempikin loma jota odottaa.

Katja Kervinen

Kirjoittaja on Juvan lukion opiskelija.