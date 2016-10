Juhlavuosi koko Juvan voimin

Vuosi 2017 on juhlan paikka. Valtakunnallisesti juhlimme 100-vuotiasta itsenäistä Suomea, mutta Juvaa vuosi koskettaa myös kuntakohtaisella tasolla.

Tuolloin tulee kuluneeksi 575 vuotta siitä, kun juvalaiset talonpojat ja piispa Maunu Tavasti allekirjoittivat Turussa Juvan seurakunnan perustamisasiakirjan. Tarkka päivämäärä, 19.1.1442, ja perustamisasiakirja ovat säilyneet tähän päivään saakka.

Juhlavuoden suunnittelu aloitettiin jo hyvissä ajoin. Vuonna 2015 Juvan kunta järjesti tapaamisia ja kuulemistilaisuuksia muun muassa järjestöille, vaikuttajaryhmille, lapsille ja nuorille, yrittäjille sekä kesäasukkaille.

Kaikissa tilaisuuksissa kysyttiin sama kysymys: miten Juva juhlii vuonna 2017? Tilaisuuksista saatiin paljon ideoita ja suuntaviivoja. Kuulemistilaisuuksien ideoita kootessa kävi selkeästi ilmi, että Juvalla halutaan juhlia koko vuosi. Kesän 2015 jälkeen todettiin myös, että juhlavuotta järjestelemään tarvitaan kulttuuriohjaajan työpanosta ja minulla oli ilo aloittaa työt täysipäiväisesti kulttuurihommia ja juhlavuotta suunnitellen.

Talvella 2015 rakennettiin toimintasuunnitelma, jossa pohdittiin, mitä kaikkea toteutettaisiin vuonna 2017, keiden kanssa ja millä resursseilla. Järjestöt ja toimijat ovat olleet alusta asti aktiivisesti ja innokkaasti mukana juhlavuoden ideoinnissa sekä suunnittelussa. Yhteistyötä on tehty positiivisella vireellä ja tekemisen meiningillä. Juvan monipuolinen järjestökenttä on edelliseen juhlavuoteen (Juva 550) verrattuna paljon suuremmassa roolissa.

Alkuvuodesta 2016 kunnanhallitus nimesi juhlatoimikunnan työskentelemään ja päättämään kunnan roolista ja tapahtumista kulttuuriohjaajan tueksi. Juhlatoimikunnassa työskentelee monipuolinen kattaus, joka koostuu kunnan työntekijöistä ja luottamushenkilöistä sekä seurakuntien ja järjestöjen edustajista.

Juvan kunta on varautunut juhlavuoteen merkittävällä panostuksella. Vuoden 2016 talousarvioon varattiin rahaa suunnittelua ja tapahtumia varten. Suomen Kulttuurirahaston kautta jaettiin alkuvuodesta 30 000 euroa apurahoja ja Juva 575 toiminta-avustuksen hakuaika on juuri päättynyt. Jaossa on 20 000 euroa.

Juvan juhlavuodesta 2017 tehdään yhteistyössä Juvan Lehden kanssa erillinen juhlajulkaisu, jossa esitellään kaikki juhlavuoden tapahtumat sekä järjestöt ja toimijat niiden takana.

Tapahtumakalenteria on koottu kauan ja hartaasti. Sen ohjelmistosta löytyy varmasti jokaiselle jotakin. Juhlavuoden tapahtumarikkaus muuttui minullekin konkreettiseksi vasta siinä vaiheessa, kun printtasin viimeisimmän version tapahtumakalenterista. En voinut pidätellä hymyä kookasta paperinippua pyöritellessäni. Olen todella ylpeä siitä, miten hieno juhlavuosi meille on tulossa.

Juhlavuoden 2017 – Suomi 100 ja Juva 575 – lähtökohtana ovat olleet toiveet ja haaveet. Näitä toteuttamassa on huomattava verkosto tekijöitä. Kannustan ja toivotan jo nyt myös tulevat juhlijat tervetulleeksi nauttimaan Juvan tapahtumarikkaasta vuodesta 2017!

Kirjoittaja on Juvan

kunnan kulttuuriohjaaja.