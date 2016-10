Painetta veron korotukselle

Juvalla odottavat isot investoinnit lähivuosina. Terveyskeskus, koulukeskus, liikuntasali, kunnanvirasto, päiväkoti, Kukkokoulu: lista on pitkä ja vaatii viimeistään joulukuussa valtuutetuilta linjanvetoja ja päätöksiä, kun ensi vuoden budjettia hyväksytään.

Viime viikolla tekninen lautakunta asetteli näkemyksenä lähivuosien investoinneista. Kahden vuoden aikana pitäisi saada kokoon lähes yhdeksän miljoonaa.

Terveysaseman vuodeosaston ja hoivaosaston peruskorjaus maksaa 4,5 miljoonaa euroa. Se alkaisi ensi kesäkuussa. Ensi vuoden talousarvioon tarvitaan pari miljoonaa euroa rakentamiseen ja 400 000 väistötilojen kunnostamiseen ammattikoulun tiloihin. Myös koulutilojen remontit ja mahdollinen uusrakentaminen nielevät rahaa lähivuosina.

Juvan äskettäisessä talousarvioseminaarissa keskusteltiin tulevien vuosien investoinneista ja niiden rahoittamisesta. Näyttää siltä, että lainanottoon turvaudutaan, ja lisäksi kunnallisverotuksen korotukselle on ainakin paineita. Kokonaan eri asia on, lähdetäänko noston tielle.

Nykyinen ja maakunan halvin tuloveroprosentti on 19,75.

On selvä, että Juvan tulee korjata ja uusia kiinteistönsä ajanmukaiselle tasolle. Kuntalaisten kannalta ajateltuna monet investoinnit näyttävät välttämättömiltä. Kunta ja kuntalaiset kyllä veron korottamisen kestävät, jos sen avulla saadaan paikkoja kuntoon.

Janne Tiainen