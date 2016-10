Kasvaako leipä puussa vai maassa – eskareille vinkkejä terveellisestä ruuasta

Röyhy, tähkä ja vihne olivat uusia käsitteitä useimmille eskareille, mutta he tiesivät, ettei leipä kasva ainakaan puussa eikä maassakaan.

Jyvistä on hankala ryhtyä leipomaan, ne pitää ensin jauhaa. Paikallinen mylly ja leipomo olivat monelle tuttuja.

Etelä-Savon maa- ja kotitalousnaisten ruoka-asiantuntija Mervi Kukkosen apuna oli Arttu, joka kirjasen sivuilla seurasi leivän tietä pellolta pöytään.

Tunnistamistehtävässä kaura oli helppo. Rukiin ja ohran erottaminen äkkiseltään tuotti pulmia, mutta viiksistä voi muistaa, että ohralla on pitemmät kuin rukiilla.

Vehnän tähkässä niitä ei ole ollenkaan.

Hämmästyttävää oli vertailu voileivän ja murojen välillä.

Vatsan tarvitsemaa kuitua on yhdessä leipäpalasessa yhtä paljon kuin 400 gramman murokupissa. Sitä paitsi muroissa on sokeria, joka on haitallista hampaille.

Aamulla kannattaa siis syödä puuroa ja leipää. Murot ovat vain herkuttelua varten.

Kaikki saivat maistella viittä erilaista leipää ja kertoa mielipiteensä. Monet sanoivat tykänneensä kaikista leipälaaduista, toisilla oli omat suosikkinsa.

Eskariopettaja Virpi Behm kertoi iloisen uutisen, että keittiö on nyt valmis, ja eskarit pääsevät joku kerta leipomaan.

Kotiin viemisiksi he saivat kirjasen, jossa on ohjeita aamupalan ja välipalan tekoon.

Lopuksi ryhmä lauloivat ennestään tutun laulun, joka käsitteli samoja aiheita.

Maa- ja kotitalousnaisten ja Leipätiedotuksen yhteistyössä toteuttaman hankkeen tavoitteena on lisätä lasten tietoisuutta terveellisistä kuidun lähteistä, terveellisestä ja monipuolisesta ruoasta sekä ruokaketjusta.

Alakouluikäisten ruokavaliossa saattaa olla liian vähän kuituja ja runsaasti sokeria.

Viljan tie on suunnattu 7–10-vuotiaille lapsille, mutta sovellettavissa myös esikouluikäisille.

Kukkonen on kiertänyt maakunnan kouluja ja päiväkoteja, joissa on etsitty kasvisaarteen arvoitusta.

