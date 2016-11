Ei uutta auringon alla

Juvan päätöksentekotapa jatkaa tutulla mallillaan. Usein sitä leimaa kiire, toisinaan ei, riippuen aina päätettävästä asiasta. Tiedottamisessa ja asioiden valmistelussa on myös vielä parantamisen varaa.

Luottamushenkilöt joutuvat usein tekemään paljon viranhaltijoille kuuluvaa valmistelevaa työtä päätösten pohjaksi. Esimerkiksi Suur-Savon Sähkön osakkeiden hankintaehdotus tuli kuin puskista ja jopa kaupan päätöksen perusteena välttämättömät tilinpäätöstiedot jätettiin antamatta valtuutetuille.

Eikä ihme, kun katsoo mitä numeroiden taakse kätkeytyy. Onneksi näyttää siltä, että kauppa ei toteudu. Vaikuttava viisaus tuli tällä kertaa Mikkelistä, joka ei lähtenyt Suur-Savon Sähkön kauppoihin mukaan.

Yhtenä erikoisuutena on myös tiedon hallinta. Sitä esiintyy paikoin yli äyräiden. Noin kaksi viikkoa sitten alueradio kertoi, että Juva ei nosta veroäyriä. Silloin ei vielä missään luottamuselimissä oltu asiaa kuitenkaan käsitelty. Alueradion kristallipallo tiesi kuitenkin asian hyvin.

Nyt kunnanhallitus on päättänyt vastoin valtuustoseminaarin valmistelua, ettei veroäyriä nosteta, ja vastoin kunnanjohtajan korotusesitystä. Mikäli nämä kaksi merkittävää talouspäätöstä olisi toteutettu tai toteutuisivat, merkitsisi se noin 2,5 miljoonan euron lovea kunnan talouteen seuraavien viiden vuoden aikana.

Rahaa tarvitaan nyt kipeästi korjaus- sekä uudisrakennusinvestointeihin ja rahoituskuvioihin. Yhtään turhaa rahareikää ei Juva enää kaipaa. Toteutetun niin sanotun vakaan talouden hintaa maksetaan nyt sadoilla ihmisterveyden menetyksillä ja kuntalaisten verorahoilla. Valitettavasti.

Harjoitetusta politiikasta on kannettava vastuu ja se on tehtävä ajallaan. Viimeistään nyt. Näyttää vahvasti kuitenkin siltä, että vastuuta haluttaisiin jälleen välttää ja siirtää kipeitä päätöksiä ensi vuodelle, yli kunnallisvaalien.

Reijo Paunonen

Kunnanvaltuutettu (ps.)

Juva