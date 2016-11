Juvan kunta ei lunasta sähköosakkeita

Juvan kunta ei lähde lunastamaan Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeita. Kunnanhallitus ei pannut täytäntöön valtuuston viimeviikkoista päätöstä, jonka mukaan kunta olisi voinut lunastaa osakkeita enintään 800 000 eurolla.

Juva oli mukana kuuden muun sähköyhtiön omistajakunnan kanssa neuvottelemassa osakelunastuksesta. Juvan lisäksi Enonkoski, Joutsa, Luhanka, Mäntyharju, Rantasalmi ja Sulkava tekivät myönteiset päätökset yhteislunastuksesta.

Juvan kunnanjohtajan Mervi Simoskan mukaan kaikki yhteislunastukselle asetetut ehdot eivät täyttyneet, ja yhteislunastusvaatimusta ei jätetty määräaikaan 31. lokakuuta mennessä.

Yhteislunastusvaatimuksella kuntien oli mahdollista sopia yhteislunastuksessa mukana olevien kuntien kesken osakkeiden jakautumisesta myös toisin kuin yhtiön omistusosuuksien suhteessa.

Koko lunastettavissa oleva sähköosakkeiden potti on menossa Savonlinnalle. Kaupunginhallitus vahvisti 18. lokakuuta valtuuston päätöksen, jonka mukaan kaupunki on valmis hankkimaan kaikki osakkeet 7,7 miljoonan euron summalla.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Matti-Pekka Parkkinen (kesk.) pitää kaupungin halua lunastaa osakkeet strategisena ratkaisuna.

– Kyseessä on strateginen omistus Savonlinna kannalta ja maakunnan kannalta sekä laajemminkin, sillä Suur-Savon Sähkö on ylimaakunnallinen yhtiö. Savonlinna on ollut mukana myyntikaavailuissa sen vuoksi, että kaupunki pyrkii säilyttämään yhtiön kuntien ja samalla maakuntien omistuksessa.

