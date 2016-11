Keho ja mieli kaipaavat liikettä

Opiskelijaelämää eläessä aika tuntuu kuluvan erittäin nopeasti. Ensimmäinen neljästä periodista, eli noin kaksi kuukautta kestävästä opiskelujaksosta, vierähti nopeasti ohi.

Syksy alkoi vauhdilla, ja aika on kulunut opiskelun sekä siihen tiiviisti liittyvän valokuvauksen parissa.

Pääsimme tekemään toden teolla Utain-nimistä lehteä, joka on Tampereen yliopiston toimittajakoulun viikkolehti. Viikko uutiskuvaajana sisälsi muun muassa vierailun päiväkodissa ja viileähköt pari tuntia Tampereen öisillä kaduilla. Edellä mainittujen asioiden lisäksi tekemistä on riittänyt, sillä uuden lukuvuoden alku sisältää runsaasti tapahtumia sekä uusien että vanhojen tuttujen opiskelijoiden kanssa.

Vietin suurimman osan edellisviikosta Juvemmalla, sillä periodin vaihtumisen yhteydessä opiskeluista on viikon verran taukoa.

Ehdin todistamaan mainion Luonteri Surfin levynjulkistuskeikan, jonka jälkeen lähdin kotipaikalleni maaseudun rauhaan. Maaseudulla olemisessa on oma tunnelmansa, josta nautin suuresti. Kuten alussa kerroin, olen viihtynyt mainiosti Tampereella. Kaupungissa eläminen ja opiskelu on ollut mielenkiintoista ja mieluisaa.

On tullut väkisinkin huomattua, että opiskelu vaatii paljon tietokoneen edessä istumista. Kannettava tietokone on väline, jonka avulla käytännössä kaikki koulutyö tehdään. Sillä kirjoitan esseet, kurssien lopputyöt, opiskelupäiväkirjat ja muistiinpanot luennoilta.

Sen lisäksi aikaa on kulunut Photoshopin äärellä, kun olen käsitellyt ottamiani valokuvia. Sen kyllä huomaa, että aikaa tulee vietettyä epäergonomisissa ja staattisissa asennoissa, eikä ryhti taida olla aina suositusten mukainen. Jumissa olevat hartiat ovat seuraus paljosta tietokoneen ja älypuhelimen kanssa vietetystä ajasta. Ei hyvä.

Juuri sen vuoksi on mukava saapua takaisin omalle kotipaikalleen ja lähteä liikkeelle esimerkiksi puutöiden merkeissä. Tähän yhtälöön sopii erinomaisesti raikas syysilma.

Liian sisällä istumisen ja näytön tuijottamisen jälkeen keho kaipaa liikettä ja ulkoilmaa, ainakin minun kohdallani. Käyn toki pelaamassa sählyä ja futsalia yliopiston liikuntavuoroilla, mutta se ei ole sama asia. Tekee erittäin hyvää päästä maalle tekemään ruumiillista työtä ajattelua vaativan työn vastapainoksi.

En ole ikinä ollut kuntosalilla rehkimisen ystävä, mutta lihaskunnosta huolen pitäminen metsätöiden parissa on todella mukavaa. Siinä tulee tehtyä liikunnan lisäksi hyödyllisiä asioita, kuten maiseman pitämistä siistinä ja polttopuita.

Puutöitä olen tehnyt jo vuosia, mutta tänä syksynä tein uuden aluevaltauksen. Kaivoin horsmien ja muiden kasvien seasta ruosteisen yksisiipisen auran, jonka onnistuin kiinnittämään meidän vanhaan Massey Fergusoniin.

Pienen mietiskelyn ja noin viiden tunnin jälkeen olin kyntänyt ensimmäistä kertaa kokonaisen pellon. Ei ehkä kauneinta ja tarkinta jälkeä, mutta olin tyytyväinen.

Kyllä keho ja mieli kiittivät parin päivän puuhastelun jälkeen. Nyt voi taas palata tietokoneen ääreen.

Onni Ojala

Kirjoittaja opiskelee kuvajournalismia

Tampereen yliopistossa.