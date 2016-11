Kunnanhallitus äänesti tuloveroprosentin korotusesityksen nurin

Juvan kunta on edellisen kerran korottanut tuloveroprosenttia vuodeksi 2010, jolloin korotus oli 0,75 prosenttiyksikköä. Tänä vuonna tuloveroprosentti on 19,75. Se on maakunnan keskiarvoa, 20,92, alhaisempi.

Kunnanhallituksessa keskusteltiin veroprosentin korottamisesta 0,5 prosenttiyksiköllä, jota kunnanjohtaja esitti. Äänin 8–1 syntyi päätösesitys valtuustolle, että nykyinen tuloveroprosentti on voimassa vuonna 2017. Valtuusto kokoontuu ensi maanantaina.

Kunnanhallitus on nykyisen kiinteistöveroprosenttien kannalla: yleinen 0,95, vakituinen asunto 0,43, muu asuinrakennus 1,03, rakentamaton rakennuspaikka 2,00 ja yleishyödylliset yhteisöt 0.

Lue lisää torstain 3.10. Juvan Lehdestä